سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم، من من أعداء إيران المزعومون، لافتا إلى أن الاسطول الإيراني في طريقه إلى سلطنة عمان وخليج عدن، منتديا “أين انتم يا عرب؟”.

وقال “القاسم” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”:” الأسطول”الفارسي” “الصفوي” “المجوسي” كما يسميه اعداء ايران المزعومون يتجه الى سلطنة عمان وخليج عدن. أين انتم يا عرب. أين أنتم يا عرب؟”.

الأسطول"الفارسي" "الصفوي" "المجوسي" كما يسميه اعداء ايران المزعومون يتجه الى سلطنة عمان وخليج عدن. أين انتم يا عرب. أين أنتم يا عرب؟

😂😂😂😂😂😂 — فيصل القاسم (@kasimf) June 11, 2017

وكانت إيران قداعربت عن استعدادها بإمداد قطر بالمستلزمات الغذائية بعد ان اعلنت رباعية الدول المقاطعة عن غلق المجال الجوي والبحري والبري مع قطر، في حين أصبح المنفذ الوحيد لإمداد قطر بالمستلزمات التي تحتاجها من خلال سلطنة عمان.

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