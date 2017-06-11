سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “، من من أعداء المزعومون، لافتا إلى أن الاسطول الإيراني في طريقه إلى وخليج عدن، منتديا “أين انتم يا عرب؟”.

 

وقال “القاسم” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”:” الأسطول”الفارسي” “الصفوي” “المجوسي” كما يسميه اعداء ايران المزعومون يتجه الى سلطنة وخليج عدن. أين انتم يا عرب. أين أنتم يا عرب؟”.

 

وكانت إيران قداعربت عن استعدادها بإمداد بالمستلزمات الغذائية بعد ان اعلنت رباعية الدول المقاطعة عن غلق المجال الجوي والبحري والبري مع ، في حين أصبح المنفذ الوحيد لإمداد بالمستلزمات التي تحتاجها من خلال سلطنة عمان.

 

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