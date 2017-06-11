أصدر موقع “غلوبال فاير باور” Global Firepowerتصنيفه الجديد لأقوى الجيوش حول العالم، واستمرت مصر في احتلال الموقع الأول عربيا فيما استمرت الولايات المتحدة في تصدر الترتيب العالمي.

ويحلل مؤشر قوة الدول عسكريا الذي يعتمده الموقع حوالي 50 عاملا مختلفا، ما يسمح لدول صغيرة متقدمة تكنولوجيا بالتفوق على دول كبيرة متأخرة على هذا الصعيد.

كما لا يعتمد المؤشر على كمية الأسلحة التي تمتلكها كل دولة بل يدرس تنوع هذه الأسلحة، ويأخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار منها الميزات الجغرافية لكل دولة.

عالميا، تتصدر الولايات المتحدة الترتيب، وتليها على التوالي روسيا، الصين، الهند وفرنسا.

أما عربيا، فجاء تصنيف الدول التي يدرسها المؤشر على الشكل التالي:

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا حلت في المرتبة الثامنة عالميا، وإسرائيل في المرتبة 15 وإيران في المرتبة 20.

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