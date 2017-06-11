نشر أحد المواقع الإلكترونيّة التابعة للقيادي المفصول من حركة فتح، والهارب إلى الإمارات، محمد دحلان، خبراً عن تنظيمِ الأخير إفطاراً جماعياً “للاحتفال بانتصار الأسرى الفلسطينيين على ادارة السجون الإسرائيلية خلال إضراب الكرامة الأخير”، في أحد المطاعم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأرفق الموقع عينه، صورةً مع الخبر، أثارت تساؤلات الكثيرين، وأظهرت المدعويين إلى حفل “دحلان” في المطعم، ومن خلفهم تبدو زجاجات النبيذ واضحةً للعيان.

وأشار الموقع، إلى أن عادل الغول مسؤول فتح في فرنسا، كرم نيابةً عن “دحلان” عدداً من الشخصيات الاعلامية والسياسية الفرنسية والعربية التي قال إنها “تقوم بدور بارز في دعم القضية الفلسطينية”.

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