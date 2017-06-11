في كلام غير أخلاقي مصحوبا بالمنة على سلطنة عمان وشعبها، وجه الإعلامي السعودي محمد فهد الحارثي رسالة للسلطنة يتهمها فيها بـ”الحياد” في الأزمة المندلعة بين والإمارات والبحرين مع ، ممنا عليهم بالدعم الخليجي للسلطنة في عام 2011.

 

وقال “الحارثي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “”:” حينما احتلت قال ياترجع ياتروح السعودية معها.عمان وقت الاحتجاجات دعمها الخليجيون١٠ مليار دولار. الحياد ليس الحل دائما”.

 

يشار إلى أن سلطنة عمان تقود مع أمير الكويت الشيخ ، وساطة لحل الازمة المشتعلة منذ قطع العلاقات، في موقف يتناسب مع جميع التجارب السابقة لسياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير واتخاذ موقف حيادي من جميع أطراف الأزمة.

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