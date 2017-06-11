في كلام غير أخلاقي مصحوبا بالمنة على سلطنة عمان وشعبها، وجه الإعلامي السعودي محمد فهد الحارثي رسالة للسلطنة يتهمها فيها بـ”الحياد” في الأزمة المندلعة بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر، ممنا عليهم بالدعم الخليجي للسلطنة في عام 2011.

وقال “الحارثي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حينما احتلت الكويت قال الملك فهد ياترجع الكويت ياتروح السعودية معها.عمان وقت الاحتجاجات دعمها الخليجيون١٠ مليار دولار. الحياد ليس الحل دائما”.

حينما احتلت الكويت قال الملك فهد ياترجع الكويت ياتروح السعودية معها.عمان وقت الاحتجاجات دعمها الخليجيون١٠ مليار دولار. الحياد ليس الحل دائما — محمد فهد الحارثي (@mfalharthi) June 10, 2017

يشار إلى أن سلطنة عمان تقود مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وساطة لحل الازمة المشتعلة منذ قطع العلاقات، في موقف يتناسب مع جميع التجارب السابقة لسياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير واتخاذ موقف حيادي من جميع أطراف الأزمة.

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