اعتبر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل إن ثمة خطرا من أن يقود الخلاف بين الرباعية المقاطعة مع قطر “إلى حرب”، مشيرا إلى ما وصفها فظاظة “شديدة” في العلاقات بين دول في منطقة الخليج مع قطر.

وقال غابرييل في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ” الألمانية إن “ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب”، مشيرا إلى ما وصفها فظاظة “شديدة” في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في الخليج.

وأضاف غابرييل أن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.

وتابع “بعد محادثاتي هذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف. لكنني أعتقد أن هناك فرص جيدة أيضا لإحراز تقدم”.

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