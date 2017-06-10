شن الاكاديمي اليمني، ورئيس منظمة عدالة لحقوق الإنسان والاستشارات القانونية، الدكتور عبد الخالق الرادعي، هجوما عنيفا على رباعية الدول المقاطعة لقطر، مستنكرا مطالبتهم بطرد حركة من ، متهما إياها بمساندة أعداء الحرية ومنتهكي .

 

وقال “الرادعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “” متهما السعودية بمساندة الظلمة:” #السعودية هي قلب الاسلام النابض بالسلام فكيف تساند الظالم في ظلمه # نموذج وكيف تطالب بطرد حركة مقاومة للمحتل للقدس #الملك_سلمان”.

 

وأضاف متهما الدول المقاطعة بمساندة أعداء الحرية قائلا ” بصفتي رئيس منظمة حقوقية تدافع عن فإن اخوننا في يساندون أعداء الحرية ومنتهكي حقوق الإنسان #السيسي #نتنياهو”.

وكانت الدول الأربعة المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد أصدر قائمة تضم 59 شخصية إسلامية عربية و 12 كيانا تضم جمعيات ومنظمات إغاثية باعتبارها إرهابية، وكان على رأسها الدكتور يوسف القرضاوي ومنظمة قطر الخيرية، الامر الذي لاقى استنكارا كبيرا.

 

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