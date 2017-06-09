بعد التيقن بفشل الاجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر، والتاكد من قدرة الدوحة على امتصاص الصدمة، دخل الأزمة في اتجاه آخر في محاولة لاتهام مجموعة من الجمعيات والمنظمات القطرية الفاعلة عالمية في خدمة الإنسان بالإرهاب، حيث أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين اتفاقهم على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً قالوا إنها “مرتبطة بقطر” في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

ومن أبرز المدرجين في تلك القائمة المشتركة التي نشرتها وكالات الانباء الرسمية في تلك الدول، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومؤسسات خيرية قطرية.

وجاء في البيان أنه “اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها”.

وأشار البيان إلى أن “القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى”.

ووفقا للقائمة فإنها تضم شخصيات وكيانات تحمل جنسية كل من قطر والأردن واليمن وليبيا ومصر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية.

أبرز الشخصيات المدرجة في القائمة:

ومن أبرز الشخصيات المدرجة على القائمة من مصر القيادي البارز بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد ورئيس حزب البناء والتنمية (إسلامي معارض) طارق الزمر، والداعية الإسلامي وجدي غنيم.

ومن أبرز الشخصيات الليبية المدرجة على القائمة الصادق الغرياني (المفتي المعين سابقاً من قبل المؤتمر الوطني قبل أن يعزله مجلس النواب وهو يناهض حكومة الوفاق والحوار السياسي)، وعلي محمد محمد الصلابي – (كاتب ومؤرخ وقيادي إسلامي بارز في ليبيا)، وإسماعيل الصلابي قائد كتيبة راف الله السحاتي، التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي (ثوار شاركوا في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011)، وعبدالحكيم بلحاج – (رئيس حزب الوطن، رئيس المجلس العسكري لطرابلس سابقاً).

كما تم إدراج شخص على القائمة من الأسرة الحاكمة في قطر يدعى عبدالله بن خالد آل ثاني، ومن قرأ أيضا تم إدراج عبدالرحمن بن عمير النعيمي.

وتضمنت القائمة مؤسسات خيرية وتطوعية في قطر من ابرزها مركز قطر للعمل التطوعي ، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية ، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية.

(القائمة الكاملة)

الأفراد:

1. خليفة محمد تركي السبيعي – قطري

2. عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام – أردني

3. أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام – أردني

4. إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر – قطري

5. عبدالعزيز بن خليفة العطية – قطري

6. سالم حسن خليفة راشد الكواري – قطري

7. عبدالله غانم مسلم الخوار – قطري

8. سعد بن سعد محمد الكعبي – قطري

9. عبداللطيف بن عبدالله الكواري – قطري

10. محمد سعيد بن حلوان السقطري – قطري

11. عبدالرحمن بن عمير النعيمي – قطري

12. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني – يمني

13. خليفة بن محمد الربان – قطري

14. عبدالله بن خالد آل ثاني – قطري

15. عبدالرحيم أحمد الحرام – قطري

16. حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي – كويتي

17. مبارك محمد العجي – قطري

18. جابر بن ناصر المري – قطري

19. يوسف عبدالله القرضاوي – مصري

20. محمد جاسم السليطي – قطري

21. علي بن عبدالله السويدي – قطري

22. هاشم صالح عبدالله العوضي – قطري

23. علي محمد محمد الصلابي – ليبي

244. عبدالحكيم بلحاج – ليبي

2. المهدي حاراتي – ليبي

26. إسماعيل محمد محمد الصلابي – ليبي

27. الصادق عبدالرحمن علي الغرياني – ليبي

28. حمد عبدالله الفطيس المري – قطري

29. محمد أحمد شوقي الإسلامبولي – مصري

30. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر – مصري

31. محمد عبدالمقصود محمد عفيفي – مصري

32. محمد الصغير عبدالرحيم محمد – مصري

33. وجدي عبدالحميد محمد غنيم – مصري

34. حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي – إماراتي

35. حاكم عبيسان الحميدي المطيري – سعودي/كويتي

36. عبدالله محمد سليمان المحيسني – سعودي

37. حامد عبدالله أحمد العلي – كويتي

38. أيمن أحمد عبدالغني حسنين – مصري

39. عاصم عبدالماجد محمد ماضي – مصري

40. يحيى عقيل سالمان عقيل – مصري

41. محمد حمادة السيد إبراهيم – مصري

42. عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن – مصري

43. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف – مصري

44. أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى – مصري

45. مسلم فؤاد طرفان – مصري

46. أيمن محمود صادق رفعت – مصري

47. محمد سعد عبدالنعيم أحمد – مصري

48. محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي – مصري

49. أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي – مصري

50. أحمد رجب رجب سليمان – مصري

51. كريم محمد محمد عبدالعزيز – مصري

52. علي زكي محمد علي – مصري

53. ناجي إبراهيم العزولي – مصري

54. شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان – مصري

55. محمد محرم فهمي أبو زيد – مصري

56. عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري – مصري

57. علي حسن إبراهيم عبدالظاهر – مصري

58. مرتضى مجيد السندي – بحريني

59. أحمد الحسن الدعسكي – بحريني

الكيانات:

1. مركز قطر للعمل التطوعي – قطر

2. شركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي) – قطر

3. قطر الخيرية – قطر

4. مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية – قطر

5. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية – قطر

6. سرايا الدفاع عن بنغازي – ليبيا

7. سرايا الأشتر – البحرين

8. ائتلاف 14 فبراير – البحرين

9. سرايا المقاومة – البحرين

10. حزب الله البحريني – البحرين

11. سرايا المختار – البحرين

12. حركة أحرار البحرين – البحرين”.

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