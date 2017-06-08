انتقدت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “” خديجة بن قنة، لجوء لدور وصفتها بـ”ألمجهرية” لقطع علاقاتها مع في حين خسرت دولا ذات ثقل استراتيجي كتركيا وباكستان، متسائلة إن كان ذلك سوء تقدير للموقف.

 

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” متسائلة:”  هل هو سوء تقديرللموقف أن تخسر السعودية دولا ذات ثقل استراتيجي كتركيا بعد أن خسرت في ،وتلجأ الى دول مجهرية لسحب سفرائها”.

 

وكانت العديد من الدول الصغيرة التي ليس لها تأثير دولي على الإطلاق وتخضع لـ”الرز” السعودي قد أعلنت عن قطع علاقاتها مع قطر مثل وتشاد، في حين أقدمت بعض الدول على تخفيض مثل مدغشقر وجيبوتي.

 

Also published on Medium.