انتقدت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، لجوء السعودية لدور وصفتها بـ”ألمجهرية” لقطع علاقاتها مع قطر في حين خسرت دولا ذات ثقل استراتيجي كتركيا وباكستان، متسائلة إن كان ذلك سوء تقدير للموقف.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلة:” هل هو سوء تقديرللموقف أن تخسر السعودية دولا ذات ثقل استراتيجي كتركيا بعد أن خسرت باكستان في عاصفة الحزم،وتلجأ الى دول مجهرية لسحب سفرائها”.

هل هو سوء تقديرللموقف أن تخسر السعودية دولا ذات ثقل استراتيجي كتركيا بعد أن خسرت باكستان في عاصفة الحزم،وتلجأ الى دول مجهرية لسحب سفرائها — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 8, 2017

وكانت العديد من الدول الصغيرة التي ليس لها تأثير دولي على الإطلاق وتخضع لـ”الرز” السعودي قد أعلنت عن قطع علاقاتها مع قطر مثل جزر القمر وتشاد، في حين أقدمت بعض الدول على تخفيض التمثيل الدبلوماسي مثل مدغشقر وجيبوتي.

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