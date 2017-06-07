شن الكاتب الصحفي المغربي مصطفى الونسافي، هجوما عنيفا على الإمارات وسياساتها، مشددا على أنها أصبحت “قبلة ومحجة” لفلول الأنظمة العربية البائدة، وداعمة للثورات المضادة في مصر وليبيا واليمن.

وقال “الونسافي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هذه #الإمارات وهذه تحالفاتها الإمارات تدعم السيسي قاتل المصريين الإمارات تدعم حفتر قاتل الليبيين الإمارات تدعم انفصاليي اليمن #متضامن_مع_قطر”.

هذه #الإمارات وهذه تحالفاتها

الإمارات تدعم السيسي قاتل المصريين

الإمارات تدعم حفتر قاتل الليبيين

الإمارات تدعم انفصاليي اليمن#متضامن_مع_قطر https://t.co/kn5zoYF5Gc — مصطفى الونسافي (@mustelouansafi) June 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ينبغي ألا ننسى أن فلول الأنظمة العربية البائدة يتخذون #دبي قبلة ومحجا وأن الثوار والأحرار لا يجدون بلدا عربيا ينصرهم سوى #قطر #متضامن_مع_قطر”.

ينبغي ألا ننسى أن فلول الأنظمة العربية البائدة يتخذون #دبي قبلة ومحجا وأن الثوار والأحرار لا يجدون بلدا عربيا ينصرهم سوى #قطر#متضامن_مع_قطر — مصطفى الونسافي (@mustelouansafi) June 5, 2017

وفي تعليقه على مطالبة وزير الخارجية السعودي لقطر بضرورة التوقف عن دعم حماس، أكد “الونسافي”:” #حماس حركة مقاومة مشروعة ولم تضر بمصالح أي بلد عربي، فمعاداتها لا يمكن أن تكون إلا استجابة لرغبة صهيونية. #صهاينة_العرب #قطع_العلاقات_مع_قطر”.

#حماس حركة مقاومة مشروعة ولم تضر بمصالح أي بلد عربي، فمعاداتها لا يمكن أن تكون إلا استجابة لرغبة صهيونية.#صهاينة_العرب#قطع_العلاقات_مع_قطر — مصطفى الونسافي (@mustelouansafi) June 6, 2017

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي في باريس في رده على سؤال حول الازمة مع قطر قائلا: “قد طفح الكيل..على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كالإخوان وحماس”.

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