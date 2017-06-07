شن الكاتب الصحفي المغربي مصطفى الونسافي، هجوما عنيفا على الإمارات وسياساتها، مشددا على أنها أصبحت “قبلة ومحجة” لفلول البائدة، وداعمة للثورات المضادة في مصر وليبيا واليمن.

 

وقال “الونسافي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هذه #الإمارات وهذه تحالفاتها الإمارات تدعم قاتل المصريين الإمارات تدعم قاتل الليبيين الإمارات تدعم انفصاليي #متضامن_مع_”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ينبغي ألا ننسى أن فلول الأنظمة العربية البائدة يتخذون #دبي قبلة ومحجا وأن الثوار والأحرار لا يجدون بلدا عربيا ينصرهم سوى #قطر #متضامن_مع_قطر”.

 

وفي تعليقه على مطالبة وزير الخارجية السعودي لقطر بضرورة التوقف عن دعم ، أكد “الونسافي”:” # حركة مقاومة مشروعة ولم تضر بمصالح أي بلد عربي، فمعاداتها لا يمكن أن تكون إلا استجابة لرغبة صهيونية. #صهاينة_العرب #قطع_العلاقات_مع_قطر”.

 

وكان وزير الخارجية السعودي قد كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي في  في  رده على سؤال حول الازمة مع قطر قائلا: “قد طفح الكيل..على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كالإخوان وحماس”.

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