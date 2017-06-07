لم يعد الاستفسار عن مبطلات الصوم يقتصر على استخدام بعض الأدوية أو العقاقير الطبية فحسب، بل أثار مؤخرا استخدام “الشطاف” في نهار رمضان حالة من الجدل بين صفوف علماء الأزهر، الأمر الذي تطلب تدخلا من دار الإفتاء المصرية لحسم هذا الخلاف.

وفي هذا السياق؛ أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور خالد عمران أن استخدام “الشطاف” في نهار رمضان لا يُفطر، ولكن علي الصائم توخي الحذر في استخدامه والابتعاد عن دخول المياه داخل فتحة الشرج تجنبا للشبهات وغيرها.

وأوضح “عمران” أن محل الخلاف بين العلماء يتمثل في الماء الذي يدخل عن طريق فتحة الشرج عبر استخدام “الشطاف”، حيث يرى البعض أنه يبطل الصوم، ويرى البعض الآخر أنه لا يؤثر على الصوم، منوها إلى ضرورة الحذر عند استخدام الشطاف حتى لا يدخل الماء عبر فتحة الشرج.

ونصح أمين الفتوى بالتقليل من استخدام الشطاف في نهار رمضان حتى لا يقع الإنسان في المحظور ويدخل الماء عبر فتحته الشرجية، داعيا إلى الابتعاد عن استخدام الشطاف في نهار رمضان قدر المستطاع.

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