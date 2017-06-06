تعافى مؤشر البورصة القطرية، في اليوم الثاني لقرار قطع السعودية والإمارات ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر، وسجل المؤشر القطري مكاسب صباحية مقارنة مع خسائر أمس التي بلغت 7.3 في المئة.

وقالت “رويترز”: “بعد نصف ساعة من بدء التداول ارتفع المؤشر القطري 2.7 في المئة. وكان المؤشر قد سجل في وقت سابق مكاسب 3.2 في المئة”. وقفز سهم مصرف الريان الإسلامي 7.4 في المئة وفودافون قطر الأكثر تداولا ثلاثة في المئة.

أبو ظبي



وفي المقابل، تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي 0.32%، في تمام الساعة 10:50 صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، هابطا إلى النقطة 4470.23، خاسرا 14.62 نقطة.

وجاء قطاع الطاقة على رأس ارتفاعات الفترة بنحو 2.05%؛ بضغط من هبوط سهم دانة غاز بنسبة 2.4%، كما انخفض قطاع البنوك 1.74%؛ مع تراجع سهم أبوظبي الوطني 0.47%، وهبط الاتصالات 0.28%؛ مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

دبي



وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي خسائره، وتراجع 0.30%، في تمام الساعة 11:00 صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، وذلك بعد هبوطه إلى النقطة 3312.53، خاسرا 5.63 نقطة.

وهبط بالمؤشر صباحا قطاعات العقارات والنقل، بعد تراجعهم 0.42%، و0.05% على الترتيب، مع انخفاض أسهم إعمار، وأرامكس 1.3% للأول، و0.2% للثاني.

السعودية

وجاء سوق الأسهم السعودية “تداول”، باللون الأحمر في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع هامشي، في ظل تباين قطاعاته الرئيسية، وواصل السوق الموازي “نمو” أداءه السلبي لليوم الثاني على التوالي.

وتراجع المؤشر العام “تاسي” بنسبة 0.02% بحلول الساعة 10:50 بتوقيت السعودية، فاقدا 16.2 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,963.21 نقطة.

وجاء مؤشر “نمو” متراجعا 0.13% في هذه الأثناء، بخسائر بلغت 5.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 4,111.74 نقطة.

Also published on Medium.