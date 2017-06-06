وجه الأكاديمي اليمني وأستاذ القانون الدولي، الدكتور جمال محمد فارع انتقادات حادة لقرار والسعودية بطرد المقيمين القطريين ومنحهم 14 يوما لمغادرة البلاد بحجة الحفاظ على الامن القومي، مطالبا بطرد الـ500 ألف إيراني المتواجدين على أراضيها باعتبارهم يهددون اليمني.

 

وقال “فارع” في تدوينة له عبر  حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد #قطع_العلاقات_مع_ وطرد المقيمين والزائرين، نطالب الإمارات بطرد (نصف مليون) ايراني يقيمون داخل الدولة، لأنهم يشكلون خطر على أمننا”.

 

وكان القرار الذي أعلنته الدول المقاطعة لقطر قد طلبت من رعايا دولة قطر بمغادرة البلاد، كما طلبت من مواكنيها مغادرة قطر وعدم البقاء فيها ومنحهم مهلة 14 يوما، وهو الامر الذي خلق حالة من الهلع والإرتباك خاصة بعد وقف بين هذه الدول وقطر.

Also published on Medium.