وجه الأكاديمي اليمني وأستاذ القانون الدولي، الدكتور جمال محمد فارع انتقادات حادة لقرار الإمارات والسعودية بطرد المقيمين القطريين ومنحهم 14 يوما لمغادرة البلاد بحجة الحفاظ على الامن القومي، مطالبا الإمارات بطرد الـ500 ألف إيراني المتواجدين على أراضيها باعتبارهم يهددون الأمن القومي اليمني.

وقال “فارع” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد #قطع_العلاقات_مع_قطر وطرد المقيمين والزائرين، نطالب الإمارات بطرد (نصف مليون) ايراني يقيمون داخل الدولة، لأنهم يشكلون خطر على أمننا”.

بعد #قطع_العلاقات_مع_قطر وطرد المقيمين والزائرين، نطالب الإمارات بطرد (نصف مليون) ايراني يقيمون داخل الدولة، لأنهم يشكلون خطر على أمننا — د .جمال محمد فارع (@gmalfara1) June 6, 2017

وكان القرار الذي أعلنته الدول المقاطعة لقطر قد طلبت من رعايا دولة قطر بمغادرة البلاد، كما طلبت من مواكنيها مغادرة قطر وعدم البقاء فيها ومنحهم مهلة 14 يوما، وهو الامر الذي خلق حالة من الهلع والإرتباك خاصة بعد وقف حركة الطيران بين هذه الدول وقطر.

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