اعتبر الداعية الأردني المجنس إماراتيًا “وسيم يوسف”، والمُطبّل لـ”عيال زايد”، أنّ “كل من يعترض على قرار ولاة الأمر في #قطع_العلاقات_مع_قطر بحجة الحياد، خيانة لأمن وطنك و لولاة أمرك”، مدعياً أن “أمن الوطن ليس فيه محايد إما مع أو ضد”.

كل من يعترض على قرار ولاة الأمر في #قطع_العلاقات_مع_قطر بحجة الحياد هذه خيانة لأمن وطنك و لولاة أمرك، أمن الوطن ليس فيه محايد إما مع أو ضد — وسيم يوسف (@waseem_yousef) ٥ يونيو، ٢٠١٧

وفي تعقيبه على قرار قطع العلاقات مع قطر قال “يوسف”: “قرار حكيم من ولاة أمرنا حفظهم الله .. حماية لنا و لأوطاننا من خندق المتطرفين واعلامه حتى تعود #قطر لرشدها بإذن الله”.

#قطع_العلاقات_مع_قطر ..

قرار حكيم من ولاة أمرنا حفظهم الله .. حماية لنا و لأوطاننا من خندق المتطرفين واعلامه حتى تعود #قطر لرشدها بإذن الله — وسيم يوسف (@waseem_yousef) ٥ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف في تغريداتٍ على حسابه في “تويتر”: “الذي يقول ويغرد عن قرارات ولاة الأمر حول #مقاطعة_قطر أنها فتنة ! بل هو رأس الفتنة نحن مع ولاة الأمر ولو أمروا أن نقطع يدنا اليمنى لقطعناها”.

الذي يقول ويغرد عن قرارات ولاة الأمر حول #مقاطعة_قطر أنها فتنة !

بل هو رأس الفتنة نحن مع ولاة الأمر ولو أمروا أن نقطع يدنا اليمنى لقطعناها — وسيم يوسف (@waseem_yousef) ٥ يونيو، ٢٠١٧

وقال: “حاولت الدولة الشقيقة #السعودية أن تصلح من شأن #قطر ولكن #قطر أصرت على سياستها الظالمة الطاعنة، وها هي باتت وحيدة”.

#قطع_العلاقات_مع_قطر حاولت الدولة الشقيقة #السعودية أن تصلح من شأن #قطر ولكن #قطر أصرت على سياستها الظالمة الطاعنة، وها هي باتت وحيدة — وسيم يوسف (@waseem_yousef) ٥ يونيو، ٢٠١٧

وتابع: “ستعلم #سياسة_قطر حجمها الطبيعي الآن أمام #السعودية و #مصر و #البحرين و #ليبيا فمن خذل إخوانه العرب لن ينصره أحد يا #قطر”.

وقد أعرب مجلس الوزراء القطري في بيان عن استغرابه لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، وقال إن الهدف من القرار هو ممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل عن قرارها الوطني.

وقال المجلس في بيانه إن القرار غير مبرر ويستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب، وأشار إلى أن الدول الثلاث مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام في سابقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تستثن حتى رموز دولة قطر من التجريح والإساءة.

وذكر البيان أنه “كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود، هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها”.

وأكد مجلس الوزراء أن قطر ستبقى وفية لمبادئ وقيم مجلس التعاون الخليجي، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس. وأكد المجلس أيضا التزام قطر بالعمل مع المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب.

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