في إهانةٍ واضحةٍ ومباشرةٍ للشعب القطري، وانحدارٍ أخلاقي لا يوصف، وصفت قناة “العربية”، القطريين بـ”الكلاب”، في خبرٍ نشرته على موقعها الإلكترونيّ.

وكتبت “العربية” خبراً جاء فيه: “تكالب المواطنون القطريون على شراء المواط الغذائية، اليوم الإثنين، من سلاسل السوبر ماركت، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها من السعودية والامارات والبحرين ومصر”.

لكنّ القناة تلقت ردوداً غاضبةً من الخليجيين خاصةً على خبرها هذا، والمنشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، ما دفعها إلى تغيير العنوان ليصبح:”تزاحم في قطر على تخزين المواد الغذائية بعد المقاطعة”، كما يظهر في الصورة أدناه.

وأمام تعليقات النشطاء الذين اتهموا “العربية” بانها “صهيونية” بامتياز بعد وصفها الشعب القطري بـ”الكلاب”، اضطرت القناة الى حذف الخبر على موقعها الإلكترونيّ كما تشاهدون في الصورة أدناه.

يأتي ذلك بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الخليجية الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الـ3.

وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الخليجية الـ3 من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق كافة المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

وأعربت وزارة الخارجية في دولة قطر في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات “غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، “مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة”.

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