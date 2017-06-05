تأكيدا لم نشره غانم الدوسري المعارض السعودي البارز المقيم في لندن، واصلت المخابرات السعودية عملية تزوير وثائق ونشرها على أساس أنها وثائق قطرية رسمية.

ففي خبر جديد، تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وثيقة مزوّرة تزعم استعداد أمير قطر تميم بن حمد، للهروب إلى إيران، عقب إعلان عدد من الدول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وتضمنت الوثيقة المزعومة رسالة موجهة إلى الديوان الأميري القطرى حول تجهيز الطائرة الأميرية فى حالة الطوارئ استعدادا لمغارة تميم للبلاد وشراء وحدة سكنية فى طهران.

وفي وقت سابق، ادعت صحيفة “صدى” السعودية، أنها حصلت على تسريب من الخارجية القطرية بتخصيص مبلغ مالي لدعم أنشطة المعارض السعودي غانم الدوسري، مرفقة الخبر بصورة وثيقة مزوّرة يستطيع كل من له خبرة بسيطة ببرامج المونتاج مثل “الفوتوشوب” أن يكشف زيفها، حيث يتضح بشكل جلي وجود ظل فارق في أعلى الوثيقة المزعومة، يحتوي على شعار الخارجية القطرية، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك اعتماد الحملة على تلفيق الاتهامات لقطر لأهداف باتت معروفة.

بدوره، كشف “الدوسري” عبر مجموعة من التغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مجموعة من الحقائق التي حصل عليها من مصدر استخباري سعودي، بأن ولي ولي العهد محمد بن سلمان، قد أمر بخلق معارضة قطرية مؤكدا على دعمها بكل الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أن الاستخبارات السعودية تعمل الآن عبر كل الوسائل لاستقطاب أيا كان من أسرة “آل ثاني” القطرية الحاكمة أو أيا من أفراد العائلات المرموقة، لخلق معارضة مزعومة.

وأضاف”كما أكد المصدر أن الاستخبارات السعودية تقوم بإنشاء حسابات على مواقع التواصل تزعم من خلالها أنها ضد قطر وتقوم بتسريب وثائق مزورة”.

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