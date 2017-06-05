نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني استعداد بلاده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر.

وقال نوراني إن إيران تستطيع تصدير هذه السلع إلى قطر من ثلاثة موانئ في جنوب البلاد هي بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه.

وأضاف أن إيران تعتبر الأقرب بحريا إلى قطر وتستطيع شحن المواد الغذائية إليها في غضون 12 ساعة.

وجاءت التصريحات الإيرانية بعد أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجر اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر.

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