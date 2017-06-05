نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في رضا نوراني استعداد بلاده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى .

 

وقال نوراني إن إيران تستطيع تصدير هذه السلع إلى قطر من ثلاثة موانئ في جنوب البلاد هي بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه.

 

وأضاف أن إيران تعتبر الأقرب بحريا إلى قطر وتستطيع شحن إليها في غضون 12 ساعة.

 

وجاءت التصريحات الإيرانية بعد أن أعلنت والإمارات والبحرين ومصر فجر اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر.

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