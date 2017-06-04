سارع المغرد السعودي الشهير للتعليق على خبر قطع كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر قائلا عبر حسابه في تويتر ان هذه المقاطعة التي وصفها بـ القفزة المفاجئة لما يشبه إعلان حرب ضد قطر جاءت لسببين:

١) التسريبات (تحديدا تدخل الإمارات لتنصيب ابن سلمان)

٢) علمهم عن تسريبات أخطر في الطريق

سبب القفزة المفاجئة لما يشبه إعلان حرب ضد قطر هو

١) التسريبات (تحديدا تدخل الإمارات لتنصيب ابن سلمان)

٢) علمهم عن تسريبات أخطر في الطريق — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

وأكد ان “التسريبات عن حماس وإسرائيل وتركيا لم تقلقهم. الذي أصابهم بالجنون هوالتسريبات عن التأثير على القرار الأمريكي بالتضليل، والضغط لتنصيب ابن سلمان” قاصدا التسريبات التي خرجت من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة

التسريبات عن حماس وإسرائيل وتركيا لم تقلقهم. الذي أصابهم بالجنون هوالتسريبات عن التأثير على القرارالأمريكي بالتضليل، والضغط لتنصيب ابن سلمان — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

وأشار إلى ان استخدام وزير دفاع سابق في أمريكا للتاثير على قرارات أمريكا الاستراتيجية الكبرى مقابل مبلغ من المال يعتبر فضيحة في السياسة الأمريكية

استخدام وزير دفاع سابق في أمريكا للتاثير على قرارات أمريكا الاستراتيجية الكبرى مقابل مبلغ من المال يعتبر فضيحة في السياسة الأمريكية — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

وفسر ذلك بقوله: “هذا يعني أن الإمارات حاولت التأثير على القرار الأمريكي بأساليب غير أخلاقية (أمريكيا) وبهذا ستخسر كل ما جمعته من رصيد في رضا الأمريكان عنها”

وأما عن التدخل في تنصيب ابن سلمان والتأثير على أمريكا من أجله فقد أكد مجتهد ان هذا ما أغضب ابن سلمان تحديدا لأنه جعل خطواته مكشوفة تماما وحول الإشاعات إلى حقيقة.

هذا يعني أن الإمارات حاولت التأثير على القرار الأمريكي بأساليب غير أخلاقية (أمريكيا) وبهذا ستخسر كل ما جمعته من رصيد في رضا الأمريكان عنها — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

وقال في تغريدات تابعتها “وطن”: “الأخطر هو توقعهم مزيد من التسريبات تتحدث عن نفس القضيتين لكن بشكل أكثر وضوحا وتآمرية مما سيعري ابن زايد وابن سلمان تماما خاصة أمام الأمريكان”

الأخطر هو توقعهم مزيد من التسريبات تتحدث عن نفس القضيتين لكن بشكل أكثر وضوحا وتآمرية مما سيعري ابن زايد وابن سلمان تماما خاصة أمام الأمريكان — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2017

وقال مجتهد أيضاً ان من مقتضيات أمن أمريكا القومي هدوء الوضع في الخليج وبما أن القرارات شبه إعلان حرب فلا أظن أمريكا تسكت إلا إذا كان فريق ترامب اشتراه ابن زايد .

وشدد على ان الاستغناء عن القوات القطرية في اليمن فيه مجازفة لأن معظمها قوات نخبة عالية التدريب والتسليح وتؤدي دورا حيويا في الجبهة التي استلمتها. مضيفاً: والسحب السريع لهذه القوات سيربك التوازن لصالح الحوثيين وعلي صالح وليس مستبعدا أن نرى آثاره خلال الأسابيع القادمة في اليمن والله أعلم

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