أكد الكاتب الصحفي اليمني، إبراهيم السراجي، بأن موقف وسلطنة عمان من الأزمة الخليجية الحالية يؤكد بأنهما تدركان بإمكانية وضعهما مكان التي تحولت لـ”” فجأة، لافتا إلى بعض التقارير التي تشير لإمكانية انسحابهما من .

 

وقال “السراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن ما تقوله والإمارات اليوم عن قطر ينطبق بشكل أكبر على وكذلك الكويت، خصوصاً فيما يتعلق بإيران”.

 

وأضاف قائلا: “من خلال مواقف كل من عمان والكويت تجاه الأزمة الخليجية الحالية يؤكد أنهما تدركان أن وأبو ظبي يمكن أن تضعهما في يومٍ في موضع قطر التي تحولّت إلى شيطان رجيم في يوم وليلية”.

 

وأكد “السراجي” أن الكويت وسلطنة عمان تعملان ع”لى الاستعداد لهذا اليوم، ولا يُستبعد صحة التقارير التي تقول أنها يدرسان الانسحاب من الخليجي”.

 

وكانت أنباء قد تحدثت بأن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، يقوم بوساطة هادئة من أجل حل الازمة المشتعلة بين والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى، بعد تلفيق تصريحات لأمير قطر بعد اختراق وكالة الانباء القطرية.

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