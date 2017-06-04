أكد الكاتب الصحفي اليمني، إبراهيم السراجي، بأن موقف الكويت وسلطنة عمان من الأزمة الخليجية الحالية يؤكد بأنهما تدركان بإمكانية وضعهما مكان قطر التي تحولت لـ”شيطان رجيم” فجأة، لافتا إلى بعض التقارير التي تشير لإمكانية انسحابهما من مجلس التعاون الخليجي.

وقال “السراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن ما تقوله السعودية والإمارات اليوم عن قطر ينطبق بشكل أكبر على سلطنة عمان وكذلك الكويت، خصوصاً فيما يتعلق بإيران”.

وأضاف قائلا: “من خلال مواقف كل من عمان والكويت تجاه الأزمة الخليجية الحالية يؤكد أنهما تدركان أن الرياض وأبو ظبي يمكن أن تضعهما في يومٍ في موضع قطر التي تحولّت إلى شيطان رجيم في يوم وليلية”.

وأكد “السراجي” أن الكويت وسلطنة عمان تعملان ع”لى الاستعداد لهذا اليوم، ولا يُستبعد صحة التقارير التي تقول أنها يدرسان الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي”.

وكانت أنباء قد تحدثت بأن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، يقوم بوساطة هادئة من أجل حل الازمة المشتعلة بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى، بعد تلفيق تصريحات لأمير قطر بعد اختراق وكالة الانباء القطرية.

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