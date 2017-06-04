شن الكاتب السعودي، تركي الشلهوب، هجومًا حادًا على مسلسل “غرابيب سود”، المذاع على فضائية “MBC”.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “قذارة وسقوط أخلاقي من MBC تقف أمامه أوسخ القنوات المعادية للإسلام، عاجزة عن أن تأتي بمثله، والعار كل العار أنه ممول ومعروض خليجيًا، غرابيب سود”.

يشار إلى أن مسلسل غرابيب سود، بلغت تكلفة إنتاجه 10 ملايين دولار، حيث شارك فيه ممثلون من سبعة بلدان هم: من مصر سيد رجب ودينا وسمر علام ورامز أمير، ومن سوريا محمد الأحمد، ومن السعودية راشد الشمراني ويعقوب الفرحان ومروة محمد وأسيل عمران، ويستعين المسلسل من العراق بالممثل عزيز خيون، ومن الكويت بمرام البلوشي وسارة محمد ومنى شداد، ومن تونس فاطمة ناصر وأيمن مبروك، ومن لبنان جو طراد وليزا دبس، والمسلسل من إخراج حسام الرنتيسي وحسين شوكت وعادل أديب.

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