تحدثت ابنتا الرئيس الأسبق جورج بوش الابن لمتابعيهما عبر فيسبوك عن ذكرياتهما في البيت الأبيض وتطرقتا إلى الحديث عن سماتهما الشخصية ونشاطاتهما في الوقت الحالي.

وقالت جينا وباربرا عبر خدمة البث المباشر من فيسبوك الجمعة إنهما عارضتا ترشح والدهما للرئاسة عندما أعلن لهما عن رغبته في ذلك.

وفي رد على سؤال لأحد المتابعين حول هذا الموضوع، قالت جينا إن والدها جلس معها، هي وأختها، ليبلغهما بأنه سيترشح للسباق الرئاسي، لكنهما حاولتا إقناعه بالعدول عن تلك الفكرة.

وأشارت جينا إلى أنها كانت في ذلك الوقت في الـ18 من عمرها، وكانت تريد الذهاب إلى الجامعة والتعلم من تجارب الحياة.

لكن بعد أن انتقلتا إلى البيت الأبيض، تغير موقفهما إزاء هذا الموضوع. وقالت جينا “كان رائعا أن نعيش التاريخ”.

وأشارت باربرا، مؤسسة منظمة غلوبال هيلث كوربس المعنية بالتنمية في مجال الرعاية الصحية، إلى أن فوز والدها بالرئاسة أتاح لها فرصة السفر حول العالم ومقابلة أشخاص “رائعين”.

وتذكرت باربرا بشكل خاص زيارة إفريقيا حيث استطاعت التعرف على معاناة الناس هناك.

ولدى سؤال باربرا عما إذا كانت تريد أن يعود بها الزمن إلى الوراء أم أن ينطلق بها إلى الأمام، قالت إنها تود لو يعود الزمن بها إلى الحقبة المصرية القديمة، فهمهمت جينا قائلة “إنها كليوباترا، إنها تحبها”.

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