شنت الأكاديمية والمعارضة الإماراتية، الدكتورة سارة الحمادي، هجوما عنيفا على القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، ناعتة إياه بالقاتل المأجور الذي أوجد الصهاينة في بلادها لتسهيل التطبيع بين أبناء زايد وإسرائيل.

وقال “الحمادي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قاتل مأجور منذ مجيئه ودولتنا تعاني أزمات وصار فيها سجون سرية ومعتقلون من كبار المثقفين والمفكرين #اخرجوا_دحلان_من_جزيره_العرب”.

قاتل مأجور منذ مجيئه ودولتنا تعاني أزمات وصار فيها سجون سرية ومعتقلون من كبار المثقفين والمفكرين #اخرجوا_دحلان_من_جزيره_العرب — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) June 4, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: ” أوجده الصهاينة في #الامارات لضربها ولتسهيل التطبيع بين #عيال_زايد والكيان .. وليعيث في المنطقة فسادا وقتلا #اخرجوا_دحلان_من_جزيره_العرب”.

أوجده الصهاينة في #الامارات لضربها ولتسهيل التطبيع بين #عيال_زايد والكيان .. وليعيث في المنطقة فسادا وقتلا#اخرجوا_دحلان_من_جزيره_العرب — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) June 4, 2017

وكانت الوثائق المسربة للبريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، قد كشفت عن رغبة منظمة امريكية موالية لإسرائيل بالاجتماع مع محمد دحلان.

كما كشفت عن ضغوط مارستها الإمارات ودحلان على أحد الفنادق العالمية في قطر لعدم عقد مؤتمر خاص بحركة حماس، وهو الأمر الذي أخر إعلان الحركة عن ميثاقها الجديد قبل حوالي الشهر.

Also published on Medium.