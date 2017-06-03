فاجأ النجم الهندي “شاروخان”، فريق عمل برنامج “رامز تحت الأرض”، الذي يقدّمه الفنان المصري رامز جلال، بمعرفته معلومات عن مصر.

وكشف “شاروخان” للفتاة التي كانت تجلس معه في السيارة، قبيل وقوعه في الفخ الذي نصبه له “رامز”، إنه يعرف صحراء الفرافرة بمصر.

وظهر “شاروخان” متماسكا في الجزء الأول من المقلب خلال تواجده داخل السيارة التي تنقله من مقر نيشان إلى مقر رامز جلال حيث يبدأ المقلب بلقاء “السحلية”.

واستضاف رامز جلال، النجم الهندي شاروخان في الحلقة السابعة من برنامجه “رامز تحت الأرض” الذي يعرض على قناة MBC مصر.

وانهال “شاروخان” على “رامز” بعد انكشاف المقلب، وأخضعه أرضاً، مهدداً إيّاه بأنه سيدفنه في الرمال.

شاهد| حلقة “شاروخان” في برنامج #رامز_تحت_الأرض ..

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