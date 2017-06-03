دعا السياسي الكويتي الشهير ناصر الدويلة, العاهل السعودي “الملك سلمان” للتدخل لوأد الفتنة بالخليج العربي، بعد اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن “يوسف العتيبة”، مؤكدا أن الاختراق بداية لحرب مكشوفة بالخليج ستنتهي بكوارث.

وقال “الدويلة” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أكبر خبر ستهز نتائجه العالم و أمريكا بالذات هو قرصنة بريد سفير دولة الامارات في واشنطن حيث سيدمر هذا الاختراق عشرات السياسيين الأمريكان”.

اكبر خبر ستهز نتائجه العالم و امريكا بالذات هو قرصنة بريد سفير دولة الامارات في واشنطن حيث سيدمر هذا الاختراق عشرات السياسيين الامريكان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 2, 2017

وأضاف “اختراق بريد السفير الإماراتي هو كرة ثلج ستكبر بشكل مأساوي و إذا كان الاختراق من محترفين فسيكلف تمحيص الوثائق العلاقات الثنائية الكثير”.

اختراق بريد السفير الاماراتي هو كرة ثلج ستكبر بشكل مأساوي و اذا كان الاختراق من محترفين فسيكلف تمحيص الوثائق العلاقات الثنائية الكثير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 2, 2017

وتابع “يبدو أن الوثائق كرة لهب ستفتح لها سجون في واشنطن و تدمر كيانات و شخصيات سياسية لها وزنها كل ذلك مالم تنجح الإمارات في نفي تلك الوثائق بسرعة”.

يبدو ان الوثائق كرة لهب ستفتح لها سجون في واشنطن و تدمر كيانات و شخصيات سياسيه لها وزنها كل ذلك مالم تنجح الامارات في نفي تلك الوثائق بسرعه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 2, 2017

ومضى “ياااااا ستير عاصفة نارية ستحرق الأخضر و اليابس يا إخوتنا في الإمارات تداركوا الأمر فالجوانب القانونية و الجزائية لن يفلت منها أحد”.

ياااااا ستير عاصفة ناريه ستحرق الاخضر و اليابس يا اخوتنا في الامارات تداركوا الامر فالجوانب القانونية و الجزائية لن يفلت منها احد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 2, 2017

وأردف “حسب خبرتي القانونية و العسكرية هذا رأس جبل الجليد و القادم أكثر دمارا فالحرب المكشوفة في الخليج تجعلنا نتوجس من القادم ويارب تستر علينا”.

حسب خبرتي القانونيه و العسكرية هذا راس جبل الجليد و القادم اكثر دمار فالحرب المكشوفه في الخليج تجعلنا نتوجس من القادم ويارب تستر علينا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 2, 2017

وأضاف “نناشد خادم الحرمين الشريفين و حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أن يتداركوا الأمر بسرعة و الحبل على الجرار ولن تنتهي هذه الازمة إلا بكوارث”.

نناشد خادم الحرمين الشريفين و حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد ان يتداركوا الامر بسرعه و الحبل على الجرار ولن تنتهي هذه الازمة الا بكوارث — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 2, 2017

واختتم السياسي الكويتي تغريداته بـ”أتمنى أن تتم المصالحة الخليجية الليلة قبل باكر و كل واحد يستر على خويه لأن مصيرنا واحد.. وترى الستر خير من المهايط على الخالي”.

اتمنى ان تتم المصالحه الخليجيه الليله قبل باكر و كل واحد يستر على خويه لان مصيرنا واحد "وترى الستر خير من المهايط على الخالي " — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 3, 2017

وكانت مجموعة هاكر تسمي نفسها “جلوبال ليك”، قد نشرت أمس، معلومات جديدة عن اختراق ايميل سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة وتصوير 55 صفحة تضم مستندات خطيرة عن دور ابوظبي في انفاق ملايين الدولارات لتشويه صورة حلفاء لواشنطن في مكافحة الإرهاب بينهم دول عربية وخليجية مهمة.

ونقل موقع “ديلي بيست” الأمريكي عن مجموعة القراصنة أن المستندات تم تصويرها بكاميرا رقمية من حساب العتيبي وأنها وصلت ايضا لمجموعة “لوبيات ضغط” داخل العاصمة واشنطن وأنها ستبدأ في نشر الوثائق يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة أي بعد ساعات من الآن وبما اعتبرته فضيحة دولية.

وأوضح الموقع الأمريكي أن المستندات تشمل شيكات وتعاقدات مع لوبيات ضغط وصحف لتشويه حلفاء مهمين لواشنطن في مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش خصوصا وهو ما أدى إلى خلخلة وتقويض التحركات الأمريكية والدولية ضد الإرهاب.

وفي السياق، ذاته، قامت كتائب إيران الالكترونية بقرصنة حساب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين على “تويتر” رغم أنه موثق وتحويله للدعاية الشيعية السوداء ضد دول الخليج بالدعوة إلى ثورة شاملة تخلع كل أنظمة الحكم فيها.

ويجدر الإشارة إلى، أن العديد من وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية مازالت مستمرة في الهجوم على قطر وأميرها، استنادًا إلى التصريحات المفبركة، على الرغم من أن مسؤولين قطريين أكدوا أن التصريحات عارية من الصحة، وأن موقع وكالة الأنباء القطرية -الذي بث الخبر المكذوب- تم اختراقه من جهة غير معلومة، وأن التحقيقات مازالت مستمرة.

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