استنكرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “”، خديجة بن قنة، ما تضمنه مسلسل “” المذاع على قناة “MBC”، من تطاول على المسلمات وتصويرهن بأنهن لا يبحثن إلا عن ، مؤكدة بأن المسلسل يقدم خدمة مجانية للتنظيمات الإرهابية.

 

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن” مرفقة تقرير لقناة “الجزيرة” حول المسلسل ومتسائلة:”غرابيب سود…مسلسل يحارب الإرهاب أنه يقدّم خدمةً مجانية للتنظيمات الإرهابية و يُصوّر المسلمات السنيّات بمظهر اللاهثات وراء الجنس”.

 

يشار إلى أن مسلسل “غرابيب سود” الذي أنتجته قناة “MBC” وبدأ عرضه مع بداية شهر ، قد أثار حالة عارمة من الاستياء لما تضمنه من تعد وعدوان على الدين، لدعوته المباشرة ان هذا الهوس جعل منهن من سعى للانضمام لداعش وممارسة “” المزعوم.

 

 

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