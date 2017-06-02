عقّب الفنان المصري عادل إمام، على الإتهامات التي طالته بتهمة الإساءة للشعب المغربي في الحلقة الخامسة من مسلسله الرمضاني “عفاريت عدلي علام”، والذي يعرض على عدد من القنوات المصرية و العربية حيث اعتبر أنه تعرّض بالذم للمغاربة، ووصفهم بالسحرة.

وقال في تصريح لـ “إرم نيوز” “لا أنا ولا كل فريق عمل المسلسل نقصد الإساءة إلى الشعب المغربي الشقيق، أنا أحب المغرب إلى حد الهيام، وألمس هذا الحب عندما أزور المغرب وقد تم تكريمي مؤخرا في مهرجان مراكش”.

وأضاف إمام “المشهد محل المشكلة جمع بين الفنان أحمد حلاوة وهالة صدقي، والحوار بسيط ولكن تم تحميله بغرض سيىء، أرجو عدم المبالغة في تفسير المشاهد الفنية، لأن جميعها تكون في إطار الإفيهات الكوميدية”.

وعرض مشهد في الحلقة الخامسة، وجمع بين أحمد حلاوة الذي يؤدي دور مشعوذ وهالة صدقي التي تجسد دور زوجة تبحث عن حيلة لتسترد زوجها، وفي الحوار نصحها حلاوة بأن هناك مشعوذا في المغرب وراء المشكلة، الأمر الذي فسره بعض المغاربة بالتجاوز عليهم، وأصابهم بالغضب خاصة من الزعيم لأنه بطل ومحور الأحداث.

ويقول نشطاء مغاربة إن هذه المرة ليست الأولى التي تتعمد فيها الدراما المصرية الإساءة إلى المغاربة.

ففي العام الماضي 2016، نتذكر مسلسل “مأمون وشركاه” وفيه كيف أججت شخصية صهر “مأمون” اليهودي، الذي اختير لتجسيدها الفنان المغربي محمد مفتاح، الغضب واستفزت المغاربة الذين تساءلوا: “لماذا تم وضع الشخصية في الإطار المغربي بالذات مع العلم أن طرقاً أخرى متنوعة يمكن اللجوء إليها بعيداً عن نسب الشخصية لدولة بعينها؟”.

والدليل في نظرهم أن عادل إمام الذي يصر على استحضار المعطى اليهودي في أعماله، سواء السينمائية أو التلفزيونية، لإضفاء نوع من التشويق وخلق الجدل كما تعمد منذ سنوات خلت- ظل يعتمد حيلاً متعددة، من بينها تقمص فنانين مصريين أنفسهم تلك الأدوار.

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