أكد الباحث والمحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك القفيدي، أن هناك تقارير دولية تؤكد أن كلا من وقطر في من لدول العربي.

 

وقال “القفيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” تشير تقارير غربية عن خروج مؤكد لكل من دولة قطر وسلطنة عُمان من منظومة مجلس التعاون لدول ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لقد قد أشعل الغضب الخليجي على أمير قطر بن حمد آل ثاني. الذي طالب في وقف التصعيد الأعلامي والسياسات الأستفزازية ضد دولة قطر.!”.

 

وتابع قائلا: ” وكان قد أراد التأكيد على ضرورة التعقل . وإن دولة قطر ليست الوحيدة التي تخالفكم في وجهات النظر، فلا تجعلوا من هذا الأمر باباً لصراع دائم .”

 

يشار إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آب ثاني، قد قام بزيارة لدولة اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن توسط أمير الشيخ ، في الازمة التي اشتعلت بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة على خلفية الحملة الإعلامية التي تقودها من الدولتين ضد قطر واميرها.

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