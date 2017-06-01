أكد الباحث والمحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك القفيدي، أن هناك تقارير دولية تؤكد أن كلا من سلطنة عمان وقطر في من مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقال “القفيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تشير تقارير غربية عن خروج مؤكد لكل من دولة قطر وسلطنة عُمان من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.

تشير تقارير غربية عن خروج مؤكد لكل من دولة قطر وسلطنة عُمان من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) May 31, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لقد قد أشعل الغضب الخليجي على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الذي طالب في وقف التصعيد الأعلامي والسياسات الأستفزازية ضد دولة قطر.!”.

لقد قد أشعل الغضب الخليجي على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. الذي طالب في وقف التصعيد الأعلامي والسياسات الأستفزازية ضد دولة قطر.! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) May 31, 2017

وتابع قائلا: ” وكان قد أراد التأكيد على ضرورة التعقل . وإن دولة قطر ليست الوحيدة التي تخالفكم في وجهات النظر، فلا تجعلوا من هذا الأمر باباً لصراع دائم .”

وكان قد أراد التأكيد على ضرورة التعقل . وإن دولة قطر ليست الوحيدة التي تخالفكم في وجهات النظر، فلا تجعلوا من هذا الأمر باباً لصراع دائم .!!! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) May 31, 2017

يشار إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آب ثاني، قد قام بزيارة لدولة الكويت اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن توسط أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، في الازمة التي اشتعلت بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة على خلفية الحملة الإعلامية التي تقودها وسائل الإعلام من الدولتين ضد قطر واميرها.

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