نشرت الفنانة الكوميدية الأميركية “كاثي غريفين”، صورةً لها ظهرت فيها وهي تحمل رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقطوعة والملطخة بالدماء على غرار إعدامات داعش.

وفي تعليقه على الأمر، قال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “كاثي غريفين يجب أن تخجل من نفسها. أبنائي، خاصة ابني بارون الذي يبلغ 11 عاماً، يواجهون وقتاً عصيباً بسبب ذلك”.

وعلى غير ما توقعت، حصدت الصورة العديد من ردود الأفعال السلبية التي انتقدت الخطوة، كما نالها قسط كبير من النقد من المقربين منها أيضاً، مما اضطر غريفين لنشر مقطع فيديو اعتذار عما أقدمت عليه، بحسب ما ورد في صحيفة “واشنطن بوست”.

ونشرت غريفين الاعتذار على “تويتر” و”انستغرام”، معربة عن أسفها بأنها تخطت الخطوط الحمراء بنشرها تلك الصورة التي وصفتها بـ”المزعجة”.

وقالت غريفين: “أعتذر بصدق فالآن فقط بدأت أرى رد الفعل على هذه الصورة”.

وأضافت غريفين مخاطبة محبيها: “أفهم أنها معادية. ليست مضحكة. فهمت ذلك. لقد اقترفت العديد من الأخطاء بمسيرتي المهنية، وسأظل. أنا أطلب صفحكم. لقد أزلت الصورة وسأطلب من المصور أن يزيل الصورة. أنا أطلب صفحكم. لقد تخطيت الحدود. لقد أخطأت”.

يذكر أن غريفين حاصلة على جائزتي “إيمي” على برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها “My Life on the D List”.

والتقط الصورة المصور تايلر شيلدز، والذي دافع عن عمله قائلاً: “عندما تعمل في الفن، يمكنك فعل أي شيء تريده”.

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