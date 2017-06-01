حرب “اﻷيام الستة” التي اندلعت بين العرب وإسرائيل في صباح 5 يونيو عام 1967، بدأت بهجوم جوي إسرائيلي على القواعد الجوية المصرية بالقرب من القاهرة، وفى صحراء السويس، وهو ما حسم تلك المعركة خلال ساعات قليلة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “صن ديلي” يسلط الضوء على ما حدث في حرب اﻷيام الستة كما يطلق عليها اﻹسرائيليون، أو “نكسة يونيو” كما يعرفها العرب قبل أيام من الذكرى السنوية، وكيف بدأت؟ومتى حسمت لصالح إسرائيل؟ وكيف غيب اﻹعلام المواطن العربي؟

وقالت الصحيفة، في غضون ساعات قليلة، كانت جميع الطائرات المصرية تقريبًا محطمة على الأرض، وفي الواقع انتصرت إسرائيل في الحرب خلال ساعات في اليوم الأول بعد ضمان سيطرتها على الجو.

وأوضحت الصحيفة، في الساعة 7.24 صباحًا بتوقيت إسرائيل، تواردت الأنباء من تل أبيب أن الطائرات والدبابات المصرية هاجمت إسرائيل، وبعد بضع دقائق، يتحدث بيان رسمي عن قتال عنيف بين القوات الإسرائيلية والمصرية، وصوت صفارات الإنذار الصوتية في تل أبيب تنطلق في مختلف المدن اﻹسرائيلية.

ويعتقد معظم المؤرخين حاليا، أن القوات الجوية الإسرائيلية سحقت القواعد الجوية المصرية في غضون ساعات.

وفي الساعة 8.12 صباحا، تقطع الإذاعة المصرية برنامجها لإعلان أن “القوات الإسرائيلية هاجمت اﻷراضي المصرية، وقاموا بغارات على القاهرة، والطائرات المصرية تلاحق طائرات العدو”.

وبعدها بقليل يتم استدعاء جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وتتحرك المركبات المدرعة جنوبًا، مخترقة الخطوط المصرية، في عمق شبه جزيرة سيناء.

وأغلقت المطارات المدنية بالقرب من القاهرة، وأعلن حالة الطوارئ، ويتم حشد وحدات الدفاع المدني في سوريا، إذ يقطع راديو دمشق بثه ليعلن أن إسرائيل هاجمت مصر.

وبعد الساعة الـ 10 صباحا بقليل، تعلن سوريا أن طائراتها بدأت في ضرب مواقع إسرائيلية.

الأردن يعلن الأحكام العرفية، ويضع قواته المسلحة تحت قيادة مصر، أيضا العراق والكويت والسودان، الجزائر واليمن، ثم تنضم إليهم السعودية.

وفي القدس، تندلع معارك شوارع بين القطاعين الإسرائيلي والأردني، وينتشر القتال بسرعة على حدود إسرائيل مع الأردن وسوريا.

الطائرات السورية تضرب حيفا الساحلية، بينما يستهدف الإسرائيليون مطار دمشق بموجات من الهجمات.

مصر وإسرائيل كل منهما على يقين من النصر، والتفاؤل هو المزاج السائد في البلدان العربية، مع غياب أي بيانات رسمية تتحدث عن الهزيمة.

مختلف قادة العالم يشعرون بالقلق، ويطالب البابا بولس السادس أن تعلن القدس مدينة مفتوحة، ويجتمع مجلس الأمن الدولي فى جلسة طارئة، والرئيس الأمريكى “ليندون جونسون” يطلب من جميع الأطراف مساعدته فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

إسرائيل تسيطر على خان يونس، وفي مساء ذلك اليوم قالت وسائل إعلام أن القوات الإسرائيلية تسيطر على بلدة خان يونس الحدودية مع قطاع غزة، وذلك لحماية الجانب الغربي لإسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها “ليفي إشكول” يروى للكنيست أن جميع المعارك تجري على اﻷراضي المصرية، وفي شبه جزيرة سيناء، وأن أضرارًا جسيمة لحقت بالقوات الجوية المصرية، والأردنية، والسورية.

نتائج “حرب الأيام الستة” -بحسب الصحيفة- حددها اعتراف إسرائيل أنها حطمت القوات الجوية المصرية بإعلانها تدمير 400 طائرة بينهم 300 مصري، و 50 سوري منذ اليوم الأول.

المصدر: ترجمة وتحرير مصر العربية..

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