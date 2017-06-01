أكَّد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق ركن محمود عبد الحليم فريحات أنَّ القوات المسلحة الأردنية لن تدخل إلى الأراضي السورية، ولن يكون لها أي وجود هناك.

وكشف فريحات، خلال حضوره مأدبة إفطار لعدد من المتقاعدين العسكريين من الضباط وضباط الصف في محافظات الوسط أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي”، حسب “24”، اليوم الخميس، أنَّه ستتم إعادة هيكلة الجيش بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والتهديدات التي يتعرض لها الأردن.

وأضاف أنَّ خطوة الهيكلة قرار صحيح يصب في خدمة مصلحة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أنَّ الاستراتيجية الجديدة للجيش من خلال هذه الهيكلة ستتيح المجال لكافة الوحدات والتشكيلات للتركيز على واجباتها وأدوارها.

وأوضح أنَّه سيتم إخضاع الوحدات إلى تنفيذ التدريب النوعي الذي يرتقي بمستوى أداء الجنود والقدرة على توفير أفضل أنواع المعدات التي تمكن الجندي من أداء واجباته على أفضل وجه.

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