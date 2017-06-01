في خطوة مفاجئة، قال رئيس الوزراء اليمني الموالي للشرعية، ، أنه أكد على الرسمية بعدم التعرض والتهجم على أي دولة من دول ، مشددا على أن الخصوم والاعدء هما “ وصالح”.

 

وقال “بن دغر” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رئيس الوزراء يوجه الإعلام الرسمي بعدم المساس بأي من دول #التحالف_العربي الذي تقوده # و يحدد الأعداء والخصوم بطرفين هما الحوثيين وصالح”.

 

وكانت وسائل الإعلام اليمنية الرسمية قد شنت هجوما خلال الفترة الماضية على دولة بعد الكشف عن مخطط خبيث تسعى من وراءه فصل الجنوب عن الشمال من خلال شراء ولاءات قيادات عشائرية وأمنية على رأسهم وزير الدولة وعيدروس الزبيدي محافظ اللذين أقالهما الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد اعلن عن تقديره للدور القطري في ، وذلك على إثر شن وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها هجوما على قطر على خلفية تصريحات ملفقة لامير قطر بعد اختراق وكالة الانباء القطرية.

 

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