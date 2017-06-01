في خطوة مفاجئة، قال رئيس الوزراء اليمني الموالي للشرعية، أحمد عبيد بن دغر، أنه أكد على وسائل الإعلام الرسمية بعدم التعرض والتهجم على أي دولة من دول التحالف العربي، مشددا على أن الخصوم والاعدء هما “الحوثيين وصالح”.

وقال “بن دغر” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” رئيس الوزراء يوجه الإعلام الرسمي بعدم المساس بأي من دول #التحالف_العربي الذي تقوده #المملكة و يحدد الأعداء والخصوم بطرفين هما الحوثيين وصالح”.

رئيس الوزراء يوجه الإعلام الرسمي بعدم المساس بأي من دول #التحالف_العربي الذي تقوده #المملكة و يحدد الأعداء والخصوم بطرفين هما الحوثيين وصالح — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) June 1, 2017

وكانت وسائل الإعلام اليمنية الرسمية قد شنت هجوما خلال الفترة الماضية على دولة الإمارات بعد الكشف عن مخطط خبيث تسعى من وراءه فصل الجنوب عن الشمال من خلال شراء ولاءات قيادات عشائرية وأمنية على رأسهم وزير الدولة هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي محافظ عدن اللذين أقالهما الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد اعلن عن تقديره للدور القطري في اليمن، وذلك على إثر شن وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها هجوما على قطر على خلفية تصريحات ملفقة لامير قطر بعد اختراق وكالة الانباء القطرية.

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