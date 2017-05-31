وصفت الفنانة سما المصري الإعلامي تامر أمين بأنه “بـ وشين” لأنه اعتاد السهر معها وآخرين في أماكن عامة – بحسب ما قالت – ثم يهاجمها على شاشة التلفاز.

وأكدت “المصري” – خلال استضافتها اليوم الثلاثاء في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية القاهرة والناس – أنها كانت تستطيع أن تسجن “أمين” بسبب جملة قالها عنها خلال تقديمه لحلقة من برنامجه على قناة الحياة الفضائية ولكنها رفضت تقديم CD يدينه للنيابة.

وعن سبب هجوم الإعلامي عليها بشكل متكرر، قالت سما المصري لمذيعة البرنامج: “اسأليه بقى، أنا ما أحبش أخوض في حاجات تخرب بيوت، وهو عارف كويس جداً الكلام ده”.

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