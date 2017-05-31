مع اشتداد الحملة الإعلامية التي تشنها الإماراتية والسعودية الموالية لها ضد وأميرها الشيخ القائمة على الكذب والخداع والتضليل، حيث لم يبق تهمة إلا وألصقتها بقطر، رد رواد موقع التدوين المصغر “” على الحملة التحريضية بطريقة مختلفة.

 

ودشن رواد موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#ابتكر_تهمه_لقطر” للرد على الحملة بشكل ساخر، بعد أن تعمدت وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية تضليل واعتبار من يقرأ أخبارها ويستمع إليها بلا عقل أو ضمير، حيث كشف الهاشتاج عن الوعي الكبير الذي يتمتع فيه المشاركين فيه، مؤكدين بأن ما يتم لا يخرج عن كونه حربا متعمدة تقودها بمشاركة جناح سعودي موالي لها.

 

واعتبر رواد تويتر أن من أفضل الردود على التشويه المستمر للإعلام الإماراتي، ووسائل إعلام سعودية ضد قطر، مقابلة ذلك بسخرية؛ “كون الحملة تعتمد على أمور مختلقة لا أساس لها من الصحة”، وأن “الشيطنة” الإعلامية التي تمارس ضد قطر “بان زيفها” أمام النخب المثقفة في الخليج وعموم في “تويتر”.

 

 

يشار إلى أن وسائل إعلام سعودية وإماراتية تواصل شن هجمة شرسة على قطر، منذ عدة أيام، ودون أي توقف، حيث وصلبها الحال إلى الدخول في الاعراض، وهو ما يلاقي استهجانا كبيرا من قبل رواد .

 

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