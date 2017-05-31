مع اشتداد الحملة الإعلامية التي تشنها وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها ضد قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد القائمة على الكذب والخداع والتضليل، حيث لم يبق تهمة إلا وألصقتها بقطر، رد رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” على الحملة التحريضية بطريقة مختلفة.

ودشن رواد موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#ابتكر_تهمه_لقطر” للرد على الحملة بشكل ساخر، بعد أن تعمدت وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية تضليل الرأي العام واعتبار من يقرأ أخبارها ويستمع إليها بلا عقل أو ضمير، حيث كشف الهاشتاج عن الوعي الكبير الذي يتمتع فيه المشاركين فيه، مؤكدين بأن ما يتم لا يخرج عن كونه حربا متعمدة تقودها الإمارات بمشاركة جناح سعودي موالي لها.

واعتبر رواد تويتر أن من أفضل الردود على التشويه المستمر للإعلام الإماراتي، ووسائل إعلام سعودية ضد قطر، مقابلة ذلك بسخرية؛ “كون الحملة تعتمد على أمور مختلقة لا أساس لها من الصحة”، وأن “الشيطنة” الإعلامية التي تمارس ضد قطر “بان زيفها” أمام النخب المثقفة في الخليج وعموم المغردين في “تويتر”.

#ابتكر_تهمه_لقطر

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في كل يوم يثبت الشعب الخليجي والعربي، بأنه مستنير، واعِ، فاختار اليوم الاستهزاء بعد أن لقّن الإعلام أمس درساً في الاخلاق. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) May 31, 2017

هاشتاق ساخن وينبئ عن وعي الشعوب وسقوط الصحافة الصفراء ومرتزقة الاعلام#ابتكر_تهمه_لقطر — مالك الاحمد (@malahmad11) May 30, 2017

إعلامنا أصبح كالإعلام المصري؛ لا يحترم العقول!

ولأن الجزاء من جنس العمل؛ رد المجتمع بهذا الهاشتاق: #ابتكر_تهمه_لقطرhttps://t.co/q5yrHBczU9 — مشعل البراق (@msh3mh3) May 31, 2017

هم السبب في خراب رديتر سيارتي #ابتكر_تهمه_لقطر — تخيل لو انك تطير🐔 (@GcpjImy5xzHgntf) May 31, 2017

#ابتكر_تهمه_لقطر

ههههههه قطر هي السبب في ثقب طبقة الأوزون..

كله بسبب الغااز يلي تصدره لنا😷🤣 — ميرا السلطان (@Mm77SsFf) May 31, 2017

#ابتكر_تهمه_لقطر قطر تحرم موظفيها من العلاوة السنوية

بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

ولن تعيدها لو تحسنت تلك الأوضاع بعد ٧ شهور — $ رقم واحد $ (@S42o42) May 31, 2017

#ابتكر_تهمه_لقطر

ليش قطر

تستظيف كاس العالم 22

كمان ليش تستحوذ القطرية على عقد الناقل الجوي

للفيفا 22 والاماراتية جنبها مسكينة يا عيني 😂 — ابو رشيد (@yemenFreedom17) May 31, 2017

بعد نهاية عقد رعاية الخطوط القطرية لبرشلونة، دفعت #قطر 20 مليون لملقا حتى يخسروا أمام #ريال_مدريد في آخر جولة من الليغا#ابتكر_تهمه_لقطر — Abdelkader Benkhaled (@Benkhaled_A) May 31, 2017

يشار إلى أن وسائل إعلام سعودية وإماراتية تواصل شن هجمة شرسة على قطر، منذ عدة أيام، ودون أي توقف، حيث وصلبها الحال إلى الدخول في الاعراض، وهو ما يلاقي استهجانا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل.

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