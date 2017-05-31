نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق صواريخ “كاليبر” من على متن الفرقاطة “أميرال إيسين” والغواصة “كراسنودار” التابعتين للأسطول البحري الروسي على مواقع “داعش” قرب تدمر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “قامت الفرقاطة “أميرال إيسين” والغواصة “كراسنودار” التابعتان للأسطول البحري الروسي من القسم الشرقي للبحر المتوسط بإطلاق 4 صواريخ مجنحة من نوع “كاليبر” على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة تدمر…وتمت إصابة جميع الأهداف”.

وأشار البيان إلى أن “الغواصة “كراسنودار” أجرت الإطلاق من تحت الماء”.

ولفت البيان إلى أن “كل من القيادات الأمريكية والتركية والإسرائيلية تم تبليغهم في الوقت المناسب عن الإطلاق عبر القنوات القائمة للتعاون”.

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