أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة مرة أخرى، عندما شوهد وهو يتراقص ويغني أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي خلال احتفال أقيم في واشنطن الاثنين، بمناسبة ذكرى سقوط جنود أمريكيين في الحروب.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب وهو يتراقص ويضرب يده على صدره ويغني مع النشيد، في حين شوهد وزير دفاعه جيمس ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد، وهما يقفان بصمت وجدية بجانب ترامب.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية، نقلاً عن صحف أمريكية :”يبدو أن ترامب لم يفهم الرسالة جيدًا ولم يدرك جدية الحدث اذ استمر في التراقص والغناء مع النشيد الوطني”.

ووصف معلقون على شبكات التواصل الاجتماعي، ترامب بأنه “أحمق وطفولي”، في حين غرد أمريكي آخر بقوله، إن ترامب “عار” على الولايات المتحدة.

Also published on Medium.