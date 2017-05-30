تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بفستان مثير من دار أزياء “روبيرتو كافالي” وحضرت بكامل أناقتها وجمالها على السجادة الحمراء لمهرجان “كان” السينمائي.

وتلك المناسبة لم يكن تأثير هيفاء فيها عربياً أو محلياً فحسب، فقد نالت اعجاب أشهر الفنانين والمشاهير واستحوذت على اهتمام كبار النجوم العالميين لا سيما الممثل الوسيم “أنطونيو بانديراس” الذي اشتهر بشخصية “زورو” البطولية.

وفي حين نشرت النجمة العربية صورتها مع بانديراس على حسابها الخاص من موقع انستقرام، بدا واضحاً على تعابير النجم ولغته الجسدية أنه منجذب نحو نجمتنا العربية، لا سيما أنه رسم ابتسامة عريضة على وجهه، ومال بجسمه نحوها.

ووسط الضجة الجماهرية التي أحدثتها هذه الصورة، لم تنتهِ القصة عند ذلك الحد وحسب، إذ أقدم الممثل اللاتيني على خطوة غير مسبوقة للتقرب من الممثلة، فقام بمتابعتها على موقع انستقرام لمواكبة أحدث أخبارها.



الا أن هيفاء لم تبادل أنطونيو بالمثل ولم تضفه الى قائمة متابعيها حتى الآن. فهل تقدم على ذلك في الايام المقبلة؟.

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