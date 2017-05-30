هل خطر في بالك يوما ما هي مهمة حارس الحجر الأسود!؟، صاحب المهنة التي لا تتكرر، والشرف الذي لا يُضاهيه شرف!؟.

يتولّى حارس الحجر الأسود تنظيم آلاف الطائفين حولَ الكعبة المشرفة، إذ يعتلي قرب الحجر لتمكين الزائرين من استلام تلك الزاوية الأكثر شغفاً للمسلمين.

ويقول المتحدث الإعلامي باسم قوات امن المسجد الحرام، إن هناك العديد من الوظائف التي يقوم بها حارس الحجر الأسود، والتي من اهمّها، المحافظة على أمن وسلامة الطائف حول الكعبة، ومساعدته أثناء وصوله الى تلك المنطقة، والتي تعتبر مرتفعة الكثافة من المؤمنين.

وأشار الى أن حارس الحجر الأسود يقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن.



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