تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً قديماً، للرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، يتحدث فيه عن وعدٍ حقّقه قبل أيّام بعدما عاد من جولته الشرق أوسطيّة، وبالتحديد من المملكة العربيّة السعودية بما يتجاوز الـ 400 مليار دولار.

ويقول “ترامب” في حواره مع المذيعة “أوبرا وينفري” الذي يعود لعام 1988، إن بلاده ستحصل على الكثير جداً من الأموال من دول الخليج، التي استغلت بلاده لمدة 25 عاماً. مضيفاً: “لن يكون الحال كما كان عليه من قبل .. صدقيني”.

كان “ترامب” قال إنه تم عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة “العربية الإسلامية الأمريكية” التي استضافتها الرياض، في الـ20 من أيار/مايو الجاري، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول الإسلامية.

وفي بداية الفيديو المتداول قال الرئيس الأمريكي الحالي: “أفقر شخص في الكويت يعيش مثل الملوك، ومع ذلك فهم لا يدفعون. نحن نجعل بيع بترولهم أمراً ممكناً بالنسبة لهم”.

وتساءل “ترامب”: “لماذا لا يدفعوا لنا 25% من دخلهم؟!”.

ووجهت “أوبرا” سؤالاً لـ”ترامب”، حيث قالت: “كلامك بالنسبة لي وكأنه خطاب سياسي رئاسي، وأنا أعلم أن الناس تحدّثوا إليك بخصوص رغبتك في الترشح من عدمها، هل تترشح؟!”.

وأجاب الرئيس الأمريكي بالقول: “في الغالب لن افعل، ولكنني تعبت مما أراه يحدث لهذا البلد – يقصد أمريكا -، وكيف أننا نجعل الآخرين يعيشون مثل الملوك، أما نحن فلا”.مستدركاً: “أظن انني سأفوز، أنا في حياتي لا أخوض غمار شيء لأخسره ، وإذا قررت القسام بذلك اعتقد أن فرصتي في الفوز كبيرة جداً؛ لأنني أعتقد أن الناس قد سئموا من السرقة التي تتعرض لها الولايات المتحدة”.

وقال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فور عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جولته الخارجية الأولى، بأنه أحضر مئات المليارات من الدولارات من الشرق الأوسط وهذا يعني توفير وظائف كثيرة.

وكتب “ترامب” على حسابه في “تويتر” إنه: “عاد من منطقة الشرق الأوسط بمئات مليارات الدولارات التي ستعني “وظائف وظائف وظائف”.

يذكر ان ترامب كان قد وعد خلال حملته الإنتخابية، بإجبار دول الخليج على أن تدفع لبلاده؛ “لأنهم لا يملكون سوى المال .. وقال إن دول الخليج بدون أمريكا لم تكن لتوجد”.كما قال

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