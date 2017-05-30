كشفت الفنانة اللبنانية “سميرة توفيق” عن بعض ذكرياتها، مع الرئيسين الراحلان الليبي “معمر القذافي”، والعراقي “صدام حسين”.

وخلال لقائها في برنامج “مجموعة إنسان”، على قناة “إم بي سي”، قالت، إنها أحيت حفلات كثيرة لمعمر القذافي في ليبيا، مؤكدة أن القذافي كان يحضر لها حفلات عامة، فيما عرض مقدم البرنامج، علي العلياني، صورة للقذافي أثناء الحلقة.

وفيما يخص صدام حسين، أكدت أن علاقتها به كانت مقتصرة على “الاحتفالات” التي تحييها، ولم تكن تربطها به علاقات شخصية، مشددة على أن صدام كان يحرص على حضور حفلاتها ويحب أغانيها.

وأشارت إلى أن العراق أعطاها الحق الحصري لغناء أي أغنية للفلكلور الشعبي العراقي بصوتها، وكان ذلك بأمر صدام نفسه.

يُشار إلى أن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، كرم الفنانة سميرة توفيق بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة والرائدة في إثراء التراث الموسيقي والغنائي الوطني.

وشاركت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، شاركتفي الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد الحادي والسبعين لاستقلال المملكة، بتقديم أغنيتين وطنيتين، “فدوى لعيونك يا أردن”، و”أردن للكوفية الحمرا”، كانتا قد غنتهما باللهجة الأردنية، إضافة إلى أغنية “بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل”، حيث ارتبطت هذه الأغنيات بالوجدان الأردني منذ سنوات طويلة.

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