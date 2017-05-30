شنت الكاتبة والأكاديمية ورئيسة مركز التمكين للمستقبل للاستشارات والدراسات، نورة خالد السعد، هجوما حادا على مسلسل “” الذي تبثه قناة “MBC”، في ، داعية أن يشل أركان كل من مثل وانتج أذاع المسلسل، وذلك على إثر تداول مقطع منه يهاجم دور تحفيظ باعتبارها “مفرخة” لداعش”.

 

وقالت “السعد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” اللهم شل أركانهم وسلط عليهم غضبك ورجزك وكل من مثل وأنتج وبث عليهم من الله مايستحقون ،إنها حرب على الدين لابارك فيهم ولا في من يدعمهم “.

 

وأضافت في تغريدة أخرى: ” حسبنا الله ونعم الوكيل بأموالنا نحارب دين الله ؟ نحرم منها الفقراء من والمواطنين ونصرفها لحرب قذرة صليبية مجوسية ضد تعاليم ”.

 

يشار إلى أن مسلسل “غرابيب سود” الذي أنتجته قناة “MBC” وبدأ عرضه مع بداية شهر رمضان، قد أثار حالة عارمة من الاستياء لما تضمنه من تعد وعدوان على الدين، لدعوته المباشرة ان هذا الهوس جعل منهن من سعى للانضمام لداعش وممارسة “جهاد النكاح” المزعوم.

 

كما أطلق ناشطون هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#غرابيب_سود” شنوا فيه هجوما عنيفا على القناة المنتجة، معتبرين أن عرضه بمثابة حرب على الدين.

 

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