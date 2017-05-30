شنت الكاتبة والأكاديمية السعودية ورئيسة مركز التمكين للمستقبل للاستشارات والدراسات، نورة خالد السعد، هجوما حادا على مسلسل “غرابيب سود” الذي تبثه قناة “MBC”، في رمضان، داعية الله أن يشل أركان كل من مثل وانتج أذاع المسلسل، وذلك على إثر تداول مقطع منه يهاجم دور تحفيظ القرآن باعتبارها “مفرخة” لداعش”.

وقالت “السعد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اللهم شل أركانهم وسلط عليهم غضبك ورجزك وكل من مثل وأنتج وبث عليهم من الله مايستحقون ،إنها حرب على الدين لابارك فيهم ولا في من يدعمهم “.

اللهم شل أركانهم وسلط عليهم غضبك ورجزك وكل من مثل وأنتج وبث عليهم من الله مايستحقون ،إنها حرب على الدين لابارك فيهم ولا في من يدعمهم . https://t.co/s0vYgRvo00 — د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) May 29, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: ” حسبنا الله ونعم الوكيل بأموالنا نحارب دين الله ؟ نحرم منها الفقراء من المسلمين والمواطنين ونصرفها لحرب قذرة صليبية مجوسية ضد تعاليم الاسلام”.

حسبنا الله ونعم الوكيل بأموالنا نحارب دين الله ؟ نحرم منها الفقراء من المسلمين والمواطنين ونصرفها لحرب قذرة صليبية مجوسية ضد تعاليم الاسلام https://t.co/HRsrzGHPTt — د.نورة خالد السعد (@Dr_NoraAlsaad) May 29, 2017

يشار إلى أن مسلسل “غرابيب سود” الذي أنتجته قناة “MBC” وبدأ عرضه مع بداية شهر رمضان، قد أثار حالة عارمة من الاستياء لما تضمنه من تعد وعدوان على الدين، لدعوته المباشرة ان هذا الهوس جعل منهن من سعى للانضمام لداعش وممارسة “جهاد النكاح” المزعوم.

كما أطلق ناشطون هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#غرابيب_سود” شنوا فيه هجوما عنيفا على القناة المنتجة، معتبرين أن عرضه بمثابة حرب على الدين.

#غرابيب_سود مسلسل رافضي يتبنى إيديولوجية إيران وينشر مقولات وفبركات الشيعة ويهاجم أفكار ومفاهيم وعقيدة أهل السنة جهارا نهارا وف رمضان الجهاد — د. صنهات بدر العتيبي (@drsunhat) May 29, 2017

هذا ماتعرضه قناة #mbc الصفوية ، في مسلسها #غرابيب_سود وهي تحاول جاهدة تأكيد كذبة الرافضة حول "#جهاد_النكاج" والصاقها بالسنة

تشويه ممنهج بشع! pic.twitter.com/L3Vqggv9dP — عبدالله البلاجي (@ALblagi) May 29, 2017

#غرابيب_سود اختزل الإرهاب وتصدير الدواعش في حلقات الذكر والدروس الدينية !

عقول عطيبة وقلوب سوداء. موتوا بغيظكم pic.twitter.com/WGRvM0a0Eh — خالد العلكمي (@AlkamiK) May 29, 2017

#غرابيب_سود

لاحاجة في أن تنشئ إيران قنوات لتشويه السنة مادامت ال mbc موجودة وتقوم بما لا ولن تستطع القيام به جميع القنوات الصفوية مجتمعة — مساعد بن حمد الكثيري (@drrdob) May 29, 2017

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