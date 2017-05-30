كشف السكرتير الصحفي للرئاسة في اليمنية السابق، مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي خفايا العلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان واليمن، مشيدا بدور السلطنة في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد الرحبي في تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” أن سلطنة عُمان “تقوم بدور إيجابي في الأزمة اليمنية وتحاول تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف انطلاقا من علاقتها الجيدة مع الجميع .”

سلطنة عمان تقوم بدور إيجابي في الأزمة اليمنية وتحاول تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف انطلاقا من علاقتها الجيدة مع الجميع . — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

وأشار إلى أن سلطنة عمان “أول دولة دعمت الشرعية اليمنية والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بقوله “سلطنة عمان كانت اول دولة وصل إليها فخامة الرئيس بعد خروجة من اليمن وقدمت السلطنة كل الرعاية والاهتمام برئيس الجمهورية.”

سلطنة عمان كانت اول دولة وصل إليها فخامة الرئيس بعد خروجة من اليمن وقدمت السلطنة كل الرعاية والاهتمام برئيس الجمهورية . — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

وأكد الرحبي أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقة جيدة مع التحالف العربي ومع الشرعية وهذا يجعلها محل اهتمام الجميع بمافيهم المجتمع الدولي .

تحتفظ سلطنة عمان بعلاقة جيدة مع التحالف العربي ومع الشرعية وهذا يجعلها محل اهتمام الجميع بمافيهم المجتمع الدولي . — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

وأضاف بقوله أن هناك إدعاءات بأن سلطنة عمان لاتعترف بالشرعية متجاهلين تعيين سفير يمني من قبل الشرعية وممارسته مهامه في مسقط.

تم تعين سفير يمني من قبل الشرعية في مسقط وهذا يسقط ادعاء البعض أنها لا تعترف بشرعية الرئيس هادي وسلطنة عمان علاقتها علاقة تاريخية مع اليمن . — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

وأوضح أن “هذا يسقط ادعاء البعض أنها لا تعترف بشرعية الرئيس هادي وسلطنة عمان علاقتها علاقة تاريخية مع اليمن .”

تم تعين سفير يمني من قبل الشرعية في مسقط وهذا يسقط ادعاء البعض أنها لا تعترف بشرعية الرئيس هادي وسلطنة عمان علاقتها علاقة تاريخية مع اليمن . — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

وأشاد الرحبي بما ذكره مسؤول الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي خلال لقائه بوزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي وتأكيده على “استعداد بلاده تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين ويجدد الدعم للحكومة الشرعية في اليمن.”

وزير خارجية #عُمان يوسف بن علوي يؤكد استعداد بلاده تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين ويجدد الدعم للحكومة الشرعية في #اليمن. — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

ونوه في الوقت ذاته لما قدمته سلطنة عمان من “مساعدات طبية وغذائية تم توزيعها في المهرة وحضرموت وسقطرى ماتزال حدود السلطنة مفتوحة أمام اليمنيين حتى اليوم .”

سلطنة عمان قدمت مساعدات طبية وغذائية تم توزيعها في المهرة وحضرموت وسقطرى ماتزال حدود السلطنة مفتوحة أمام اليمنيين حتى اليوم . — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

ولفت لما قررته سلطنة عمان وتأكيدها على “فتح الحدود لليمنيين الراغبين في الخروج من اليمن وكذلك القادمين إلى اليمن عبر حدودها مع اليمن وخففت كثير من الأعباء على اليمنيين.”

سلطنة عمان فتح الحدود لليمنيين الراغبين في الخروج من اليمن وكذلك القادمين إلى اليمن عبر حدودها مع اليمن وخففت كثير من الأعباء على اليمنيين — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 30, 2017

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