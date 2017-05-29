علق مغردون على الدور الذي تلعبه الإمارات إقليميا وخصوصا فيما يتعلق بتدخلاتها في اليمن وليبيا وهي تدخلات جاء معظمها لاذكاء الخلافات بين شعبي البلدين وافتعال الاقتتال الداخلي وذريعتها من أجل ذلك اقصاء الإسلاميين ومنعهم من الوصل إلى الحكم.

وضج موقع “تويتر” بتعلقات غاضبة وخصوصا بعد شن الإمارات حملة على قطر الرافضة تقسيم اليمن وانحياز الإمارات إلى جانب الجنرال الليبي خليفة حفتر.

وقال الناشط صالح الفهيد: لو ان #الإمارات تبذل 50% من الجهد الذي تبذله في #اليمن و #ليبيا في استرداد جزرها المحتلة من #إيران لنجحت في إستعادتها. اليست الجزر اولى؟

لو ان #الإمارات تبذل 50% من الجهد الذي تبذله في #اليمن و #ليبيا في استرداد جزرها المحتلة من #إيران لنجحت في إستعادتها.

اليست الجزر اولى؟ — صالح الفهيد (@salehalfahid) May 29, 2017

فيما غرد عبدالله الصالح قائلا: قضية الجزر كذبة إماراتية. الإمارات لا زالت على علاقات تجارية مع إيران.

@salehalfahid #الإمارات #اليمن #ليبيا #إيران

قضية الجزر كذبة إماراتية

الإمارات لا زالت على علاقات تجارية مع إيران هي ثاني دولة بعد الصين — عبدالله الصالح (@736f29bae3d0422) May 29, 2017

ونشر تغريدة اخرى عن تقرير يتحدث عن العلاقات التجارية الإماراتية الإيرانية

وقال حساب يحمل اسم جاسم آل ثاني: الجزر الإماراتية محتله من ايران وطيران جيش الامارات يضرب ليبيا !.. عجبي لمن يرى زوجته تغتصب ويصرخ على المارة غض البصر

الجزر الإماراتية محتله من ايران وطيران جيش الامارات يضرب ليبيا ! عجبي لمن يرى زوجته تغتصب ويصرخ على المارة غض البصر#الامارات #قطر pic.twitter.com/MHFEsUIGfo — JASSIM AL-THANI (@jbinthani) May 29, 2017

وقال حساب يحمل اسم دغم: #الامارات_تدعم_اقتصاد_ايران اللي يقول ايران محتله الجزر كذب

وقال حساب رجل قضاء سابق: الجزر احتلت أم بيعت⁉️ #الإمارات تستحوذ على 80% من حجم التبادل التجاري بين #إيران ودول مجلس التعاون الخليجي

الجزر احتلت أم بيعت⁉️

.#الإمارات تستحوذ على 80% من حجم التبادل التجاري بين #إيران ودول مجلس التعاون الخليجي

.https://t.co/gNhUNTFvBz#UAE pic.twitter.com/MRPSDwX45W — رجل قضاء سابق (@7amad_AlQa7tani) May 29, 2017

وعلق عمر المطيري قائلا: هم باعوا الجزر بثلاث سيارات. يفرطون بكل شيء من أجل المال #الامارات_تدعم_اقتصاد_ايران

هم باعوا الجزر بثلاث سيارات. يفرطون بكل شيء من أجل المال #الامارات_تدعم_اقتصاد_ايران — عمر المطيري (@kalmat_haq) May 29, 2017

وغرد إبراهيم أبو عواد قائلا: كونوا أبطالاً،وحرِّروا الجُزر المحتلة التي تسيطر عليها إيران.الهنود والباكستانيون صاروا أغلبية في الإمارات،وتتحدثون عن خطورة الإخوان

@mreyaysa كونوا أبطالاً،وحرِّروا الجُزر المحتلة التي تسيطر عليها إيران.الهنود والباكستانيون صاروا أغلبية في الإمارات،وتتحدثون عن خطورة الإخوان — إبراهيم أبو عواد (@abuawwad1982) May 16, 2017

يذكر ان المدعي العام لديوان المحاسبة الإيراني فياض شجاعي ذكر أن بلاده تسلمت نحو أربعة مليارات و150 مليون دولار من مستحقاتها من شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك).

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء (إرنا) عن شجاعي قوله إن مسؤولي البنك المركزي الإيراني بذلوا جهودا حثيثة لتنفيذ توجيهات ديوان المحاسبة.

وأوضح شجاعي في وقت سابق أن الديوان دعا إلى متابعة موضوع ديون شركة إينوك المستحقة لطهران، وأن المسؤولين نجحوا في تسلم المبلغ وإيداعه بالبنك المركزي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تمت تصفية جميع الديون التي كانت مستحقة لحكومة بلاده على الشركة الإماراتية.

يشار إلى أن الإمارات واصلت التعامل التجاري مع إيران حتى قبل التوصل للاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية في 2015.

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