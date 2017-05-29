كشفت إحدى المجلات العربية مفاجأة تتعلّق بزواج الممثّل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حيث أكّدت أنّ زواجاً سرياً سبق عقد القران الرسمي بحوالي عاماً واحداً، وأنّ طليق وفاء ووالد ابنيها اكتشف حقيقة ارتباط تيم بوفاء، وزياراته المتكررة إلى منزلها بعلم والديها، فهدّدها برفع دعوى ضدها ليطالب بحضانة ولديه، إذا ما استمرّ الحال على ما هو عليه، وظلّ موضوع الزواج سرياً وغير معلناً.

وبحسب المصدر نفسه، قرّرت وفاء وتيم عدم الاستمرار في إخفاء الأمر، وإعلان الزواج على الملأ، من أجل عدم السماح للوصول إلى المحاكم القضائيّة، وتسريب خبر الارتباط السري بطريقة غير لائقة تؤثّر سلباً على صورتهما معاً على الصعيد الفني والاجتماعي.

يُذكر أنّ تيم كان قد تسلّم جائزة الموركس دور عن أفضل ممثل للعام 2017، وقدّم الجائزة لعروسه التي لم تحضر معه من مصر إلى لبنان.

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