نشر الممثل السوري مصطفى الخاني المعروف بدور “النمس” في مسلسل البيئة الشامية باب الحارة صورة تجمعه بملكة جمال العراق لعام 2017، “فيان السليماني”، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وسرعان ما غزت صورة الخاني مع ملكة جمال العراق الجديدة مواقع التواصل الإجتماعي، وتساءل البعض عن سبب إلتقاط الصورة قبل معرفة ظروف تواجده في الحفل الى مجموعة من النجوم منهم أيمن زبيب ورولا سعد وليال عبود وميد يوسف.

وشارك في المسابقة التي أقيمت في بغداد فتيات من الأكراد والتركمان وكذلك المسيحيين والأزيديين .