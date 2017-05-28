أصيب المواطنون في العراق بالصدمة والغضب الشديد، عندما شاهدوا امرأة تهين حماتها بطريقة قاسية أمام زوجها.

وظهرت الفتاة وهي أحد ممثلي برنامج “الصدمة” وهي توبخ والدة زوجها وتهينها بطريقة قاسية داخل سوبر ماركت، ما أثار غضب الزبائن وانهالوا عليها الشتائم وتوبيخها وانفعل أحدهم وأخذ الأم العجوز معه.

برنامج “الصدمة” يعتمد على طرح مواقف مختلفة يتعرض لها الجمهور، وقياس ردود أفعالهم تجاه هذه المواقف، وفي الغالب هذه المواقف ليست عادية، ولا يمر بها الإنسان بشكل يومي، ويتناوب على تقديمه مجموعة من الإعلاميين والممثلين من مصر والسعودية والإمارات ولبنان وغيرها من الدول.