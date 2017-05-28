شنّ الداعية الكويتي، حامد العلي، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناعتا إياه بـ”الطاغية” داعيا الله بأن يهلكه ويجعله لمن بعده آية، وذلك ردا على قول “السيسي” بأنه أكثر من يحتاج للدعاء.

وقال “العلي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” طيب هذا الدعاء ومن الله الإجابة اللهم أهلك الطاغية السيسي ، وأرنا فيه عجائب قدرتك ، واجعله لمن خلفه من الطغاة عبرةً وآية ، بحقّ إسمك الأعظم”.

طيب

هذا الدعاء ومن الله الإجابة

اللهم أهلك الطاغية السيسي ، وأرنا فيه عجائب قدرتك ، واجعله لمن خلفه من الطغاة عبرةً وآية ، بحقّ إسمك الأعظم pic.twitter.com/KvSTkzUsYF — حامد العلي (@Hamed_Alali) May 27, 2017

وعبر “العلي” في تغريدة أخرى عدم استبعاده بأن يكون “السيسي” قد قدم دعوة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقيام بعمل عسكري في مصر قائلا: “لا أستبعد”.

وكان “السيسي” قد طالب الشعب المصري بالدعاء له بعد العملية الإرهابية التي تعرض لها مواطنين أقباط في محافظة المنيا جنوبي مصر، وراح ضحيتها أكثر من 25 شخصا غالبيتهم من الأطفال.