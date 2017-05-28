شنّ الداعية الكويتي، حامد العلي، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح ، ناعتا إياه بـ”” داعيا بأن يهلكه ويجعله لمن بعده ، وذلك ردا على قول “السيسي” بأنه أكثر من يحتاج للدعاء.

 

وقال “العلي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” طيب هذا ومن الله الإجابة اللهم أهلك الطاغية السيسي ، وأرنا فيه عجائب قدرتك ، واجعله لمن خلفه من عبرةً وآية ، بحقّ إسمك الأعظم”.

 

وعبر “العلي” في تغريدة أخرى عدم استبعاده بأن يكون “السيسي” قد قدم دعوة مباشرة للرئيس الأمريكي ، للقيام بعمل عسكري في قائلا: “لا أستبعد”.

 

وكان “السيسي” قد طالب بالدعاء له بعد العملية الإرهابية التي تعرض لها مواطنين في محافظة جنوبي مصر، وراح ضحيتها أكثر من 25 شخصا غالبيتهم من الأطفال.