وزع المواطن الاردني فراس خليل العجوري تمورا في اول ايام الشهر الفضيل عن روح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال العجوري وفقا لموقع “عمون”، انه وزع التمور على الفقراء لوجه الله عن روح صدام حسين.

واضاف انه وزع العام الماضي عجلاً بلدياً وصل وزنه الصافي الى 340 كيلو غرام من اللحم عن روح ‘الشهيد’ صدام حسين .

يُشار إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي يُقدم فيها مواطنون عرب على مثل هكذا مبادرات عن روح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ففي في كل عام يقيم المواطن الفلسطيني غلاب أبو حماد وجبة غداء، يقول إنها عن روح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

ويقول “أبو حماد” إن بطولة صدام حسين وتضحيته لأجل فلسطين هو ما جعله يتعلق به، مضيفاً أن صدام رمز من رموز العرب، وقدم حياته لأجل فلسطين.

ويضيف أنه لا يحمل أي توجه سياسي، “لكنني أحب صدام من الله، انا أعمل الولائم سنوياً لروحه، ومتعلق بكل ما يمتّ لصدام بصلة، فأنا أتابع أخبار طبيبه ومصوره وعائلته”.

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