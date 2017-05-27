أماط فيلم وثائقي تحت عنوان “الايادي السوداء”, اللثام عن الحقائق التي تتعمد ما اسماها الفيلم “عصابة ” إخفائها عن الملأ, والتي تكشف دور المشبوهة في العالم وكيف يتحكمون في صناعة القرار بالإمارات المتحدة.

 

ويكشف الفيلم  الذي رصدته “وطن”, الزيف الذي تنتهجه حكومة ويتحدث عن عجائب لا تجدها إلا في عصابة ابو ظبي فضائح عن قيادات إماراتية.

 

وبدأ الفيلم في رصد بدايات انشاء الامارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعد اصدار الاحتلال البريطاني بيانا سياسيا في  السادس عشر كانون الثاني من العام 1968,  يعلن فيه الانسحاب من العربي في موعد اقصاه العام 1971.

 

ومن هنا بدأ الشيخ زايد آل نهيان الذي شكل جبهة مع حاكم دبي الشيخ راشد آل مكتوم, عملا جهود كبيرة لتوحيد الراية قبيل الاستقلال البريطاني المرتقب, وعملت تلك الجهود على اتفاق مبدئي على الامارات السبع وهي ( أبو ظبي- دبي- الشارقة- الفجيرة- رأس الخيمة- أم القيوين-عجمان).

 

ورصد الفيلم الوثائقي دور الشيخ زايد الرائد في تطور الامارات وتعزيز قدرتها في فترة وجيزة, حيث شهدت البلاد في عهد الشيخ زايد نهضة اقتصادية شاملة, مستندة إلى الموارد النفطية الهائلة, لتصبح الدولة واحدة من دول المنطقة ذات الاقتصاد القوي.

 

 كما ورصد الفيديو دور المشبوه في الدول العربية وتشويه صورة الاخوان المسلمين, ودور ابو ظبي في الثورات المضادة وانقلاب , وكذلك دورها في واليمن ومخططات عيال زايد الخبيث في المنطقة العربية, فشتان بين الشيخ زايد وعياله..

 

وفضح الفيلم الدور المشبوه في وخاصة دعم الامارات لنظام الاسد اقتصاديا بـ”10″ مليارات دولار, كما زودت أبو ظبي بتقنيات اتصالات حديثة, كما زودت السوري بصواريخ وقدمت له تسجيلات لرصد معارضين.. التفاصيل كاملة في الفيلم الوثائقي

 

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