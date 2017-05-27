نشر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للتهنئة بشهر رمضان، قائلا: “أتشرف بتوجيه معايدة قلبية إلى عموم المسلمين في الشرق الأوسط وإسرائيل، جعله الله شهر الخير واليمن والبركات عليكم”.

وأضاف: ” لأشرف أيضا أن أتشارك وإياكم على مائدة الإفطار المنوعة، وحوت مأكولات تعكس حضارات الدولة المختلفة من شرقنا العزيز، فهنا الملوخية والمسخن وورق الدوالي والتبولة، والحمس، والفلافل (الطعمية) الصحن الإسرائيلي المفضل”.

وتابع: “تنوعت المائدة لتشكل ملتقى الشهر الفضيل،وهذا يعني أنه بإمكاننا نحن، سكان الشرق الأوسط، أن نلتقي في العديد من الأمور المشتركة، كم يحمل هذا الشهر من معان وعبر، فهو شهر الصلاة والصبر، شهر العائلة والتلاقي والتناغم بخيرات الدنيا، شهر رحمة الله علينا”.

وقال: “اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح الذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.. رمضان كريم”.

وظهر أفيخاي أنه في عمله وبعدها انتقل إلى مكان المائدة، التي تواجد عليها العديد من الأكلات الشرقية، أبرزها الملوخية والتبولة.