أعلن بطل مسلسل قيامة أرطغرل، والذي يؤدي دوره الفنان النجم “إنغين ألتان دوزياتان”، أن الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث للمسلسل ستكون خلال شهر حزيران/ يونيو القادم.

وذكرت صحيفة “خبر 7” التركية، في تصريحات نسبتها إلى دوزياتان، أن نهاية الموسم الثالث للمسلسل ستكون بتاريخ 14 حزيران القادم، إلا أنه لم يصدر بعد أي تأكيد أو نفي من الشركة المنتجة للمسلس في هذا الإطار.

وكانت عدة وسائل إعلام تركية قد نشرت مؤخرا، أن المسلسل سيشهد الانتقال إلى مرحلة تاريخية جديدة لاتتضمن دوزياتان، إلا أن الشركة المنتجة نفت تلك الأنباء وأكدت أن الفنان دوزياتان لن يغادر المسلسل بنهاية الموسم الحالي.

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