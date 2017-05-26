التقطت السيدات الأوليات لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” صورة جماعية مع الملكة ماثليد، زوجة عاهل بلجيكا، الخميس، على هامش انعقاد قمة الناتو في بروكسل.

واصطف غوثيي غيستناي، وهو مثلي الجنس، بدوره إلى جانب السيدات الأوليات لالتقاط الصورة الجماعية، بصفته “شريكا” لرئيس الوزراء في لوكسمبورغ، كزافيي بيتل.

وصادق برلمان لوكسمبورغ في يونيو 2014، على قانون يتيح الزواج لمثليي الجنس، إضافة إلى حق التبني.

وجرت الخميس قمة للناتو، وسط ترقب لموقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي شارك في اجتماعات الحلف لأول مرة منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي.